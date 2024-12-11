蔣萬安盼續辦雙城論壇 籲對台灣民主韌性有信心

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市政府規劃17日舉辦雙城論壇，由中央審查中。台北市長蔣萬安今天表示，這是兩岸之間難能可貴的溝通及交流平台，希望繼續辦下去，呼籲各界對台灣的民主韌性有信心。

2024年台北上海城市論壇17日登場，今年輪到台北市主辦，上海方將由上海市副市長華源帶隊出席，預計16日抵台。然而，有媒體報導，由於共軍近日動作頻頻，雙城論壇可能因此取消。陸委會昨天表示，政府對於各種情況都在掌握研析當中。

蔣萬安今天出席「誠就永續獎」頒獎典禮前被媒體堵訪問及此事表示，去年的雙城論壇是他上任後第一次，他帶領逾百人訪團到上海，很順利地進行市政交流，今年輪到台北市當主人，上海方預計組成102人的訪團，很希望他們也能夠順利來台北進行市政交流。

蔣萬安說，雙城論壇是目前兩岸之間僅存、難能可貴的溝通及交流平台之一，所以他很希望能繼續辦下去，因為越緊張、越困難時越需要溝通，且交流總比不交流好、增加了解總比增加誤解好，「我們應該要對台灣的民主韌性有信心」。

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媒體追問，是否會擔心陸委會要求今年雙城論壇停辦。蔣萬安表示，台灣過去這幾年被很多國家認為是兵凶戰危之地、地緣政治的高危險區，不斷試圖緩解這個區域的緊張情勢，而雙城論壇是在此情勢下難能可貴的市政交流平台，他非常珍惜也非常希望能繼續舉辦。

台北市政府發言人殷瑋補充，對於是否可能停辦，目前尚未接獲來自中央的明確訊息及正式回覆，若有接到消息會再對外說明，必要時也會與中央進行溝通。（編輯：張銘坤）1131211

台北市長蔣萬安（前）11日出席活動前接受媒體聯訪表示，雙城論壇是兩岸之間難能可貴的溝通及交流平台，希望繼續辦下去，呼籲各界對台灣的民主韌性有信心。中央社記者陳昱婷攝 113年12月11日