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馬英九12/18率團訪中 走訪哈爾濱、成都等地

2024/12/11 10:47
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應大陸方面邀請，前總統馬英九將於18日至26日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

馬英九基金會日前邀請中國大陸7所大學師生訪問團赴台進行9天8夜的參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團。

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蕭旭岑今天透過新聞稿表示，馬英九基金會剛邀請北京清華大學等7所大陸大學師生團訪台，馬英九緊接著率青年學子赴大陸參加活動。在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋梁，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑說明，馬英九時常在各個場合重申，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來的衝突越會減少。馬英九基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉。（編輯：張若瑤、林家嫻）1131211

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