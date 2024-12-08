王金平拋兩岸新論述：治權互不隸屬 主權同而不分

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（中央社記者王承中台北8日電）前立法院長王金平今天發表兩岸新論述，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史情感。「分治而不分立」是兩岸現階段創造和平契機最務實作法。

前立法院長王金平今天在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，並發表新的兩岸論述及和平倡議。

王金平表示，世界和平是大家共同追求的目標，但要達成這個遠大理想，必須從自身做起，第一步就是實現兩岸的和平。

王金平指出，前總統李登輝在1996年就職典禮提出，「40多年來，海峽兩岸因為歷史因素而隔海分治，乃是事實；但是海峽雙方都以追求國家統一為目標，也是事實。兩岸唯有面對這些事實，以最大的誠意與耐心進行對談溝通，化異求同，才能真正解決國家統一的問題，謀求中華民族的共同福祉。」他認為這段講話，在此時此刻更值得借鑑。

王金平表示，70多年來，台灣經歷不同的發展階段，每個階段對於兩岸政策都有不同的思維與作法。但可以肯定的是，在台灣以寧靜革命邁向民主化過程中，也同步對兩岸政策採取更為開放、務實的作法，確立兩岸在交流中化解對立，在溝通中增進互信的政策方向。

王金平指出，李登輝在總統任內成立國家統一委員會，頒布國家統一綱領，促成辜汪會談，開啟兩岸良性互動的新時代。前國民黨主席連戰和前總統馬英九以「九二共識」的兩岸最大公約數，深化兩岸交流、厚植兩岸互信，為兩岸關係的穩定發展奠定基礎。

王金平表示，曾經在上海和北京參與辜汪會談的前總統蔡英文，以及在台南市長任內曾率團赴上海訪問的總統賴清德，對於兩岸透過交流所帶來的正面效益，有親身體驗，也都表示認同。

王金平說，可惜的是，原本看到和平曙光的兩岸關係，在近幾年出現許多變數，甚至成為國際事務專家口中可能爆發軍事衝突的危險區域。探究原因，有外在國際環境的急速變化，也有意識形態的制約，而更多的是因兩岸交流陷入停頓產生的誤解，以及隨之而來的對立。

王金平表示，許多人認為兩岸僵局是剪不斷理還亂的無解問題，但他始終認為，沒有解不開的結，端看是否有智慧與耐心去處理。只要先確立目標，再尋求共識，從理解彼此立場的角度出發，必能找到打開兩岸新局的道路。

王金平指出，兩岸的共同目標是保障人民安全福祉，而最大共識是尊重彼此的制度與生活，在這個前提下，要做的是務實接受歷史與現況。兩岸分治是歷史遺留的問題，但運作70多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是必須正視的現實情況。而兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同傳統，這也是必須接受的歷史事實。

王金平表示，他主張，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

王金平指出，多年來，在有遠見的各界領袖努力下，兩岸關係朝向存異求同的道路前進，為台灣創造穩定環境，可以致力經濟發展，追求社會進步，提升人民生活。而今天沒有理由不在前人打造的基礎上，繼續為下一代開拓和平發展的空間，保障下一代繁榮昌盛的未來。

王金平表示，和平是世人共同追求的普世價值，他和大家一樣，都願意為永續和平貢獻心力。今天在大家的見證之下，他提出了對開創兩岸關係新局的看法，期盼有志之士共同努力，攜手前行，邁向兩岸和平、世界大同的新紀元。（編輯：林克倫、林家嫻）1131208