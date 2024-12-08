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藍營：王金平兩岸新論述依循中華民國憲法 給予肯定

2024/12/8 21:36（12/8 22:18 更新）
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（中央社記者王承中台北8日電）前立法院長王金平今天拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。國民黨表示，王金平的論述依循中華民國憲法內涵，尋求互不否認治權，擱置主權爭議的立場，彰顯國民黨長期的主張。對於王金平為兩岸找解方，為和平找出路的用心與努力，給予肯定。

王金平今天在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，並發表新的兩岸論述。王金平主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史情感。「分治而不分立」是兩岸現階段創造和平契機最務實作法。

國民黨晚間發布新聞稿指出，王金平的論述，依循中華民國憲法內涵，尋求互不否認治權，擱置主權爭議的立場，遵循國民黨黨章、黨綱推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定的路線，彰顯國民黨長期主張。

國民黨表示，在當前局勢緊張之際，期盼引發更多善意的論述，累積兩岸更大的善意。

國民黨指出，王金平提及前總統李登輝任內，兩岸達成九二共識、促成辜汪會談的歷史，並在前總統馬英九執政時期成為兩岸建立政治互信、推動交流合作的基礎。足以證明，國民黨長期以來堅持九二共識、反對台獨立場的有效性，以及堅持兩岸和平發展路線的正確性，期待與王金平一同努力。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，王金平的倡議與馬英九主張的「主權互不承認，治權互不否認」，「兩岸不是國與國關係」一致，都堅守台灣人的利益，回歸中華民國憲法，正視憲法一中，兩岸分治的事實，認同兩岸同為中華民族，值得高度肯定；希望總統賴清德能聽進去，為台灣人福祉，放棄「新兩國論」的台獨路線。

熟知兩岸的藍營人士指出，王金平作為國民黨內本土派的代表，能夠一舉回到當年李登輝創設國統會的背景，直接面對憲法前言「兩岸尚未統一」的重點，實在很有勇氣，也比目前的國民黨中央更勇於去面對兩岸當前的問題。

藍營人士表示，當年時任陸委會主委蘇起發明「九二共識」，避開「一中」與「統一」，應最適合民進黨用來發展兩岸關係，可惜民進黨污名化九二共識。如今王金平的論述直接面對「一中」與「統一」，恐怕民進黨聽了更刺耳。（編輯：林克倫、林家嫻）1131208

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王金平拋兩岸新論述：治權互不隸屬 主權同而不分
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