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王金平拋兩岸新論述 民進黨重申主流民意4點共識

2024/12/9 11:35（12/9 11:53 更新）
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（中央社記者葉素萍台北9日電）前立法院長王金平昨天拋出兩岸新論述，民進黨中國部主任吳峻鋕今天說，台灣主流民意的共識是「堅持自由民主的憲政體制；中華民國與中華人民共和國互不隸屬；主權不容侵犯吞併；中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

前立法院長王金平昨天發表兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。

民進黨中國部主任吳峻鋕今天出席中央黨部「市長交流換共機擾台 蔣萬安停辦雙城論壇跳票」記者會，他受訪表示，民進黨有注意到王金平的談話，但目前沒有更多評論。

吳峻鋕說，民進黨也注意到，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天提到王金平的倡議與馬英九的主張一致，相關的發展與王金平講話的用意，民進黨持續觀察了解，但民進黨也要重申，民進黨善意一直沒有改變，但目前看起來，惡意比較多、不願放下惡意、不願意善意交往的，看起來是中國方面。

吳峻鋕重申，民進黨對兩岸關係的立場完全沒有改變，支持兩岸對等尊嚴、健康有序的對話交流，只要中國方面願意放棄對台不理性的壓迫，正視中華民國的存在，兩岸政府馬上可以友善交流，共同為兩岸人民福祉努力。

吳峻鋕說，所有的討論必須站在台灣人民最大共識之上，這個共識是「堅持自由民主的憲政體制；中華民國與中華人民共和國互不隸屬；主權不容侵犯吞併；中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

吳峻鋕指出，陸委會近期的民調，近7成5民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，超過8成5支持台灣未來要由台灣2300萬人決定。

吳峻鋕表示，台灣主流民意的共識就是上述4點，所有討論都必須在這4點之上，民進黨會秉持善意，持續對兩岸關係的突破進行該有的努力與推動。（編輯：蘇志宗）1131209

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