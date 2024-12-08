預告發表兩岸新論述 王金平：不會提九二共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北8日電）前立法院長王金平今天將發表新的兩岸論述及和平宣言倡議，王金平表示，他不會提九二共識，如果多數人能夠接受，就可以據此推動兩岸交流，以及推動國內和諧各種的建議。他不知道中國是否接受，就看各方反應。

前立法院長王金平今天在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，王金平預告在下午5時，將會發表新的兩岸論述，以及和平宣言倡議。王金平日前成立跨黨派中道和平聯盟智庫，他表示，晚年要致力於國內和諧跟兩岸和平。

王金平在會前受訪表示，希望國內和平能夠帶動兩岸和平，而兩岸和平能帶來國內和諧，所以和平聯盟是用中道精神、內涵，達到真正和平，用中道達到和平、大同及永續的3個目標。

媒體詢問，是否會提及九二共識。王金平說，不會提九二共識，因為九二共識提也不是，不提也不是，總是有人有意見。所以他希望提出自己的見解，看大家是否能夠接受，如果多數人能夠接受，就可以據此推動兩岸交流，以及推動國內各種和諧的建議。

媒體詢問，中國是否會接受所提的兩岸論述，王金平說，他不知道，等他講了之後，再看各界的反應。對於是否希望能夠取代海基會、陸委會，王金平表示，並沒有想要取代誰，而是依照自己的理想進行。

王金平指出，目前海基會、海協會只是進行事務性的處理，沒有辦法達到兩岸真正的交流及互動，但一定要促成未來兩岸能夠有好的互動，所以未來海基會、海協會如何發揮應有的功能，以後看發展再說。

對於有人把和平宣言倡議視為國民黨本土派新的兩岸論述，王金平表示，他怎麼只有代表本土呢，他不會去界定這些事，而是界定國內全民，以及兩岸的全體人民，他不會把自己界定為本土派，那是媒體封的。（編輯：蘇志宗）1131208