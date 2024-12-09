王金平新兩岸論述 林佳龍：最重要是民選政府治理

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）前立法院長王金平的兩岸新論述主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。外交部長林佳龍今天表示，區分主權與治權容易陷入名詞之爭，最重要的應是要透過民選政府進行治理。

王金平8日發表兩岸新論述，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史情感。「分治而不分立」是兩岸現階段創造和平契機最務實作法。

外交部長林佳龍上午列席立法院外交及國防委員會，外委會繼續審查114年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。

林佳龍於會前接受媒體聯訪表示，台灣是主權獨立的民主國家、有民選政府，區分主權與治權容易陷入名詞之爭；最重要的應是要透過民選政府進行治理，與國際進行交往。

林佳龍強調，相信不管是總統賴清德提到的兩岸秉持4個堅持，還是4大和平支柱，台灣的立場很清楚；不管是主權或治權，民主國家的民選政府要能夠保障人民的人權跟產權。

媒體另關切，網紅八炯揭露中共收買台灣網紅。林佳龍對此則回應，對於中共操縱輿論，台灣應做好各種因應跟防範，特別是在媒體識讀；在外交上，台灣與各國分享經驗以共同因應。

林佳龍強調，台灣是個民主開放的社會，要在保障言論自由的前提下，避免被資訊操弄進而影響選舉結果或是民主運作。（編輯：蘇志宗）1131209