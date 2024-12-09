王金平拋兩岸新論 朱立倫：盼和平交流與對話

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）前立法院長王金平昨天拋出兩岸新論述，中國國民黨主席朱立倫今天表示，都是希望兩岸能和平，也是在現有基礎上，讓兩岸進行交流與對話，表示支持與肯定。

中國國民黨建黨130週年慶新竹縣黨部今天舉辦慶祝活動，新竹縣長楊文科、國民黨部主委陳見賢、前新竹縣長邱鏡淳等人出席，朱立倫致詞表示，此次迎接130週年，這是展現全黨團結努力，而國民黨的建黨精神是為民主自由，要讓民眾過好日子，更團結在一起。

對於王金平昨天發表兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，朱立倫接受媒體聯訪表示，國民黨有關兩岸所有的交流，都是依照相關規範進行，歡迎所有對兩岸和平貢獻願意付出者。

朱立倫說，尤其王金平提出內容，都是希望兩岸能和平，也是在現有基礎上，讓兩岸進行交流與對話，都表示支持與肯定。

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媒體提問，王金平的行動被視有意布局競選明年黨主席選舉，對此朱立倫表示，國民黨現階段團結，包含黨籍立委、縣市首長等都努力與團結，面對民進黨的攻擊等，都不會受到謠言影響。

韓國總統尹錫悅3日宣布實施緊急戒嚴令後，民主進步黨立法院黨團在社群網站Threads發文引發在野黨質疑「挺戒嚴」，對此朱立倫指出，在韓國喊戒嚴後，民進黨卻還附和，卻至今未道歉，這是讓民眾感到疑慮。

朱立倫表示，另立法院也要檢討現在的戒嚴法，現階段戒嚴法有1個月的空窗期，等於是1個月後才讓立法院追認，從世界民主國家的先例再到韓國個案，可以發覺應在最快時間由國會確認，此部分應修正。（編輯：張銘坤）1131209