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朱立倫：民進黨附和韓國戒嚴 應認錯反省檢討

2024/12/4 16:13
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（中央社記者劉冠廷台北4日電）韓國總統尹錫悅昨天無預警宣布緊急戒嚴，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨竟立刻發文附和，難不成民進黨想要發動戒嚴嗎。做了錯誤的發文，應承認錯誤，好好反省檢討，怎麼可以再來攻擊在野黨，硬拗到底是大家完全不能接受的。

尹錫悅昨天無預警宣布緊急戒嚴，指國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」；不過，韓國國會今天凌晨表決通過解除戒嚴後，尹錫悅宣布取消緊急戒嚴令。

朱立倫下午在國民黨中常會上說明，韓國發生緊急戒嚴這件事情大家最驚訝的是，在21世紀的今天，民主政治的韓國，不是因為戰爭、任何外在攻擊，而是因為政治上的歧異，在國會有一些爭議，韓國總統決定用緊急戒嚴，甚至軍事管制的方式，進行相關動作，全球震驚。

朱立倫解釋，民主政治是21世紀最重要的基石，尤其中華民國是台灣最重要的基石，一切依民主政治、法律進行運作，絕不應該用違反民主，或上世紀的戒嚴軍事管制。但非常遺憾，竟然全世界有個民主政黨叫做民進黨，立刻發文附和韓國的戒嚴令，還要類比台灣的國會，難不成民進黨想要發動戒嚴嗎。

朱立倫強調，民進黨認為這是對的嗎，再怎麼樣的退步也不要退步到想要走戒嚴這條路，民進黨再怎麼樣鴨霸，也不可以挺戒嚴。這是全世界公認的民主ABC，結果民進黨竟然這樣做，相信對全世界民主政黨來說，會對民進黨非常失望，而做錯了事後，還要惡意攻擊在野黨，應承認錯誤，好好反省檢討，硬拗到底是大家完全不能接受的。

朱立倫指出，希望韓國的情況能盡快穩定下來，不希望民進黨想要藉此獲得任何政治利益；今天美國正式表達堅定的立場，希望各國政府遵循國會投票的結果，也就是國會投票的結果代表的是民主的決議，韓國現在決定撤銷戒嚴令，也是國會投票的結果，相信未來各個民主國家，也要尊重國會投票的結果。

針對立法院明天將審查公務人員退休資遣撫卹法修正草案，朱立倫表示，原本的所得替代率從75%已降至67.5%，但近年因通貨膨脹，當現職公務員加薪，退休軍公教沒有受到任何調整，還被砍了原本所有退休俸，變成基本生活所需都不足，退撫條例經過5年，國會應重新檢討。

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朱立倫提到，希望明天能夠以社會公平正義，同時兼顧軍公教尊嚴跟基本生活需求，來反省跟檢討，這才是力挺軍公教、公務員。

此外，朱立倫也重申國民黨反對廢死的態度，他表示，民進黨的立場就是挺廢死，大法官實質廢死的決定，對所有社會公平正義是最大的傷害，對善良民眾是最大的威脅。誠心希望所有立委，接下來面對大法官人事同意權的審查，一定要堅定立場。（編輯：蘇志宗、張若瑤）1131204

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