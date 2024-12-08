王金平主張兩岸主權同而不分 沈伯洋：就是一國兩制

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（中央社記者陳俊華、葉素萍台北8日電）前立法院長王金平今天發表兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。民進黨立委沈伯洋批評，王金平所言就是一國兩制，台灣就是一個主權獨立的國家，台灣與中國主權互不隸屬，「請不要再用話術欺騙台灣人」。

王金平今天發表兩岸新論述，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史情感。「分治而不分立」是兩岸現階段創造和平契機最務實作法。

民進黨發言人卓冠廷表示，民進黨支持健康有序的兩岸交流立場一直沒有改變，其他沒有回應。

沈伯洋透過媒體群組指出，王金平所言「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」就是一國兩制，而「主權同而不分」就是一中原則；而且以中國現在角度，完全沒有一中互表的空間。

沈伯洋說，若要在台灣實施一國兩制，就是走向香港的後塵。在這個艱難狀況下，兩岸原本就是不同的國家，不同的國家沒有什麼主權同而不分，兩個國家各自獨立；大家認為在歷史上兩邊有交流，甚至有人想要統一，但那不是台灣人民的意志。

沈伯洋表示，中國一直想成立新組織「國家統一部」，而台灣內部親中人士也想加強這方面的論述，這次國民黨提出「公投綁大選」想要炒作民意，最有可能就是用「和平協議」或「反戰」等名義將台灣推入深淵。

沈伯洋說，如果台灣真的想要一國兩制，那就需要和中國簽訂相關和約，但是中國根本就不會遵守；上一個實施一國兩制的地區是香港，上一個與中國簽訂和平協議則是西藏，「請大家看看西藏與香港現在的樣貌，那絕對不會是台灣的未來」。

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民進黨立委邱志偉表示，中國最在意的還是統一、併吞台灣，如果不清楚認識中國對台企圖，再多名詞也不可能獲得台灣民意認同；希望看到國民黨內有中道力量，出來駁斥反對這種自降國格的言論。

邱志偉認為，王金平想為國民黨兩岸路線重新定調，但重點還是要符合台灣主流民意，要爭取台灣人民支持，而不是眼裡只有中國。特別是王金平提出「主權同而不分」的前提，就已經與主流民意不符，容易被帶入「統一的陷阱」，限縮台灣前途的選擇。（編輯：林克倫、林家嫻）1131208