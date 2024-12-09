南韓政局 林佳龍：第一島鏈休戚與共與韓保持聯繫

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）南韓一夜戒嚴後，政局持續動盪，引發區域安全擔憂。外交部長林佳龍今天表示，台灣與友盟密切關注，尤其台灣與日韓菲等國同處第一島鏈，更可說是休戚與共。

外交部長林佳龍上午列席立法院外交及國防委員，外委會繼續審查114年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，林佳龍並於會前接受媒體聯訪。

媒體關切，南韓政局動盪是否影響美日韓同盟以及台灣區域安全。

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林佳龍指出，今年是選舉年，多國有政黨輪替或政局動盪的情形，台灣與美國、日本等友盟都密切關注並因應，尤其台灣、日本、韓國、菲律賓等國同處第一島鏈，更可說是休戚與共。

被問及民進黨團發文又刪文事件登上「首爾日報」、「每日經濟」等韓媒。林佳龍表示，駐韓國代表處跟南韓朝野政界保持聯繫，掌握政局發展；至於說外界關心台灣內部的討論，在台韓之間目前並沒有形成爭議問題。（編輯：蘇志宗）1131209