參加中山女高校慶 蔡英文：女生不需被別人定義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）台北市立中山女子高級中學今天慶祝127週年校慶，前總統蔡英文也回母校共同慶祝，她致詞時表示，台灣已經是國際社會中重要的一份子，年輕人不要害怕走出去，也不需要被別人定義，做「勇敢走向世界的女生」。

蔡英文透過臉書發布今天參與中山女高校慶的照片，表示很高興今天又回到母校，和大家一起慶祝127週年校慶，那些最青春的時光再次浮現眼前。

馬英九基金會日前安排陸生團參訪北市中山女中，被中國網友形容進「盤絲洞」。家長會聲明，學生影像流出還被偏頗報導、無法接受，已向基金會嚴正抗議、拒絕政治操作。蔡英文今天則特別提到，女生不需要被別人定義、被別人限制，要做「勇敢走向世界的女生」。

蔡英文表示，要勇敢走向世界並不容易，會遇到很多保守的力量、阻擋的障礙，但現在的台灣，是世界的台灣，沒有人會否認台灣在世界上的關鍵地位，而台灣的民主、台灣人的團結，更讓世界體會到台灣的存在與重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，台灣已經是國際社會中重要的一份子，年輕人不要害怕走出去，且她也相信台灣的高中生已經有能力走出去與世界對話，為自身也為台灣發聲，希望學妹未來不論是參加國際競賽，或是與來自四面八方的學生交流，都能展現台灣人的自信與勇氣，也能在快速變動的世界中，找到屬於自身的特色和底氣。

蔡英文還表示，期待大家都能帶著中山女中給予的養分，為這片土地創造更多的可能性，為改變世界奉獻心力。（編輯：翟思嘉）1131207