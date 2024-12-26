小紅書教造假文件來台方式 移民署：查獲124疑似案

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）針對網路社群小紅書疑分享造假文件方式，教導中國學生企圖從第三地入境台灣一事，移民署今天說，已全面啟動防堵機制，已查獲124件疑提供偽造文件申請案，將加強嚴審。

馬來西亞熟悉簽證申請作業的人力仲介業者指出，許多中國人透過仲介業者向駐馬來西亞台北經濟文化辦事處遞件申請，但竟有不肖中國學生在小紅書分享藉由篡改在學證明等方式，或透過不知情仲介向台灣駐外館處遞件。

移民署今天透過新聞稿表示，自去年9月1日恢復旅居海外中國大陸地區人士得申請來台從事觀光活動後，已全面啟動防堵機制，於境外防堵、境線口詢、境內加強查緝等機制，3管齊下，落實審核來台申請案件，嚴格把關，針對可疑個案嚴加審查。

同時，各駐外工作組也已陸續查獲124件疑似提供偽（變）造文件的申請案，並予以拒件，成功阻絕不法於境外。

移民署指出，在境內也查獲數起偽（變）造他國簽證以第三類觀光申請來台的犯罪集團，循線報請檢方指揮偵辦或羈押案例，並持續協同警政及相關治安機關，加強查處境內外來人口從事違法（規）案件，針對查獲對象加強清詢，深入追查幕後犯罪集團，嚴懲不貸。

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移民署強調，根據「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第17條規定，中國大陸人士對申請來台目的作虛偽陳述、隱瞞重要事實或提供虛偽不實相片、文書資料或提供這些資料供他人申請，將被禁止入境，撤銷或廢止入出境許可證，且最重將管制5年，禁止再申請入台。呼籲申請人莫存僥倖心態，勿輕易以身試法。

此外，移民署各駐外工作組將持續針對申請案應備文件加強審核，強化與當地移民警政機關合作聯繫，落實查核駐在國證件真偽，並輔以對有疑慮的申請案加強面談或補件方式，持續強化人流安全管控並積極查緝不法。（編輯：李錫璋）1131226