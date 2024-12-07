陸委會：對於中共軟硬兩手政治操作表達不滿

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（中央社記者李雅雯台北7日電）馬英九基金會邀請陸生團來台期間，共軍機艦擾台未停歇。陸委會表示，對於中共軟硬兩手政治操作表達不滿，中共企圖混淆國際社會視聽、對台灣內部進行分化滲透。

大陸委員會（陸委會）7日透過新聞參考資料表示，馬辦邀請陸生團訪台標榜「善意交流」；不過陸生團在台期間，共軍機艦擾台未停歇。

陸委會指出，11月27日至12月5日累計共機144架次進入應變區，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域78架次；累計擾台共艦69艘、施放高空氣球6枚。共軍於11月28日晚間執行「聯合戰備警巡」，升高台海與區域安全情勢。

陸委會表示，中共除了持續對台軍事脅迫外，另與俄羅斯於11月28日共同派遣戰機侵入韓國航空識別區，韓國空軍緊急升空攔截；在11月29日再度侵犯日本空域，實施第9次聯合空中戰略巡航，證明中共是台海不穩定根源，更是亞太區域麻煩製造者。

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陸委會強調，政府支持符合法令規定、相互尊重、健康有序的兩岸交流；不過中共「一手交流、一手武嚇」的軟硬兩手政治操作，一方面企圖在國際社會混淆視聽，另一方面對台灣內部進行分化滲透，瓦解台灣防衛意識。

陸委會批評，政府不會同意「一手交流、一手武嚇」的交流型態，台灣人民也絕對無法認同；呼籲對岸勿再對台操作兩手策略，還給兩岸不受政治意識形態干擾、不受集權政府監控的對話、交流空間。（編輯：張淑伶）1131207