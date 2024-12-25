立委關注陸生議題 教長：研議讓第三地陸生來台

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（中央社記者許秩維台北25日電）國民黨立委羅廷瑋今天表示，陸生能否來台，還未看到教育部有具體作為；教育部長鄭英耀回應，已在研議讓第三地陸生來台就學。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，國民黨立法委員羅廷瑋提案，教育部編列的大陸地區旅費新台幣75.5萬元預算全數減列。

羅廷瑋提到，陸生是否要來台，目前還沒看到教育部有具體作為，而且教育部的大陸地區旅費項目寫得這麼簡單，也未說明去什麼單位，讓人擔憂，如果不要全數減列，也應改為凍結75萬元。

國民黨立委萬美玲指出，如果將來兩岸春暖花開，有機會互訪時，這筆經費就可使用，但預算編列只寫了要去北京、訪問相關教育單位，這樣的說明稍嫌草率；國民黨立委柯志恩則問到，教育部最近2、3年是否會用到這筆旅費，如果有用到，可考慮從減列改為凍結。

民進黨立委吳沛憶認為，仍要持續保持善意，希望未來兩岸可以繼續交流，因此建議改為全數凍結；民進黨立委陳培瑜也建議不要減列，改為凍結經費，保留一些彈性給教育部推進相關業務。

教育部回應，依照過往經驗，如果和陸方洽談，主談單位可能會有所不同，因此不確定對口單位會在哪，希望立委能給予一些彈性。

教育部長鄭英耀表示，教育部已有在研議，讓第三地陸生可以來台就學，希望立委能提供一些彈性，不要全數刪除大陸地區旅費預算；教育部次長林騰蛟提到，這筆經費也包含到港澳招生和3所台商學校等，希望改為凍結25萬元經費。

經過討論後，立法院教文會決議凍結大陸地區旅費25萬元預算，待教育部提交書面報告後再解凍。（編輯：張雅淨）1131225