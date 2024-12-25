加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大 公平會禁止
首頁 / 生活

立委關注陸生議題 教長：研議讓第三地陸生來台

2024/12/25 12:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）國民黨立委羅廷瑋今天表示，陸生能否來台，還未看到教育部有具體作為；教育部長鄭英耀回應，已在研議讓第三地陸生來台就學。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，國民黨立法委員羅廷瑋提案，教育部編列的大陸地區旅費新台幣75.5萬元預算全數減列。

羅廷瑋提到，陸生是否要來台，目前還沒看到教育部有具體作為，而且教育部的大陸地區旅費項目寫得這麼簡單，也未說明去什麼單位，讓人擔憂，如果不要全數減列，也應改為凍結75萬元。

國民黨立委萬美玲指出，如果將來兩岸春暖花開，有機會互訪時，這筆經費就可使用，但預算編列只寫了要去北京、訪問相關教育單位，這樣的說明稍嫌草率；國民黨立委柯志恩則問到，教育部最近2、3年是否會用到這筆旅費，如果有用到，可考慮從減列改為凍結。

民進黨立委吳沛憶認為，仍要持續保持善意，希望未來兩岸可以繼續交流，因此建議改為全數凍結；民進黨立委陳培瑜也建議不要減列，改為凍結經費，保留一些彈性給教育部推進相關業務。

教育部回應，依照過往經驗，如果和陸方洽談，主談單位可能會有所不同，因此不確定對口單位會在哪，希望立委能給予一些彈性。

教育部長鄭英耀表示，教育部已有在研議，讓第三地陸生可以來台就學，希望立委能提供一些彈性，不要全數刪除大陸地區旅費預算；教育部次長林騰蛟提到，這筆經費也包含到港澳招生和3所台商學校等，希望改為凍結25萬元經費。

經過討論後，立法院教文會決議凍結大陸地區旅費25萬元預算，待教育部提交書面報告後再解凍。（編輯：張雅淨）1131225

#教育部
#鄭英耀
#陸生
羅廷瑋
解決親子作息不一致 教團：勞動節應全國統一放假立委指史哲部長任內對部屬嚴苛 文化部鼓勵具名檢舉
鄭英耀
教部委辦費5年翻倍 立委凍結5千萬經費促管控葉丙成：3加2新五專升學減壓 技高生有最多選擇
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：