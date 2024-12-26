教師疑因批班班有鮮乳遭調查 鄭英耀：不樂見

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（中央社記者陳至中台北26日電）國民黨籍立委洪孟楷今天表示，高雄市1名國小教師疑因批判「班班有鮮乳」政策，遭學校秋後算帳。教育部長鄭英耀說，不樂見這樣的情形，並承諾會去瞭解。

聯合新聞網今天報導，高雄市1名國小老師貼文形容鮮乳車到校時間不固定，車來時猶如「防空警報」，教師被迫中斷手上工作，貼文一發出引起熱烈迴響。

行政院於12月19日宣布下學期起停辦「班班有鮮乳」，聯合新聞網指出，該名教師遭秋後算帳，教育局督學下令任職學校召開校務會議，對教師展開調查。

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立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，洪孟楷引述上述新聞，要求鄭英耀回應。洪孟楷強調，「班班有鮮乳」造成基層困擾，行政院從善如流停辦，不應該有任何老師因為對政策發表看法，而遭到調查和霸凌。

對此，鄭英耀重申，行政院長卓榮泰是不希望增加老師的負擔，在各縣市作法沒有共識前，先暫時停止「班班有鮮乳」。至於教師發文被調查，他承諾事後會來瞭解，「絕對不會有教師因此被校事會議調查，我想這不是我們樂見的」。（編輯：管中維）1131226