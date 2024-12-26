私校退場基金25億已用16億 教部提撥補盼維持水位

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部今天表示，私校退場基金於民國106年度編列新台幣25億元之後，到今年年底已支用16.1億元，為了維持基金一定的水位，預計114年度要增補3.5億元。

立法院今天審議教育部預算，中國國民黨籍立委洪孟楷提案凍結私校退場基金的預算5000萬元，包括林倩綺、萬美玲、葛如鈞等立委都有連署。另外包括民主進步黨籍立委林宜瑾、張雅琳、陳秀寶、范雲，以及國民黨籍立委柯志恩、葉元之等人也都關注此議題。

洪孟楷表示，台灣的出生率屢創新低，目前看來少子女化趨勢未來「只會趨緩，不會回復」，越來越多的私校面臨退場，教育部應加強退場預備和輔導機制。

教育部技職司長楊玉惠表示，私校退場基金於106年編列25億元之後，後面幾年一直沒有增補，到113年12月已經支用16.1億元。114年預算編列3.5億元撥補基金，就是希望基金保持一定的水位。後續在私校退場清算時，須將墊付的費用繳回基金。

楊玉惠表示，目前大專已經沒有學校在專案輔導名單中，高中職則有7間。私校退場基金主要用於學生安置補助、墊付教職員薪資等，教育部的政策是盡力輔導學校脫離專輔，但如果真的無法脫離，就要進入退場機制，就會用到退場基金。

洪孟楷原希望凍結5000萬元，在教育部和教文會輪值主席、民進黨籍立委范雲的溝通下，最終決定凍結1000萬元。（編輯：陳清芳）1131226