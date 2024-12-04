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首頁 / 生活

學團指科大招收普高生比例失衡 教部重申名額沒增

2024/12/4 15:01
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（中央社記者陳至中台北4日電）學生團體EdYouth今天在立法院舉辦「技職教育要更好，升學名額需配套」記者會，憂心科大招收普高生比例失衡。教育部則重申，四技申請入學招生名額從106學年度起就沒有增加。

EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天和民主進步黨立委立委郭昱晴一同召開記者會，主張技術型高中（技高）升學應受到合理保障，如果普通高中（普高）名額占科大入學比例過高，會影響高職升學的公平性。

現行普高生主要透過「四技申請入學」管道進入科技大學，全國教師工會總聯合會日前就指出，許多科大開出的名額過多，甚至達到總名額的1到3成，長久下來恐使技高越來越弱勢。

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教育部技職司長楊玉惠今天接受中央社電訪，重申四技申請入學的名額從106學年度開始，就沒有增加。根據教育部統計，106學年度到114學年度之間，由1萬53名遞減到7616名，國立學校也由2052名減到1875名。

教育部日前回應，現行規定下，為保障技高生升讀技專校院的權益，已限制「應屆普高畢業生」不能報考四技二專甄選入學及聯合登記分發。技專另外設計申請入學管道，專供應屆普高生報考（即申請入學），這是在不衝擊彼此教育體制下，提供學生更多元的升學進路選擇。（編輯：陳政偉）1131204

楊玉惠
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郭昱晴
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