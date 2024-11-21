科大招普高生占比偏高 教育部：已凍結名額

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（中央社記者陳至中台北21日電）技專透過「申請入學」大量招收普通高中學生，有學校甚至占到招生總額的35%，遭質疑嚴重侵害技術型高中學生權益。教育部則解釋，106學年度後已凍結該管道名額，不能再增加。

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，政策部副主任巫彰玫指出，技專提供給普通高中（以下簡稱普高）學生的「申請入學」管道，原本設定是「外加」10%，99學年度後來改為「內含」，逐漸失衡。

根據全教總整理的數據，台灣科技大學在113學年度普高生占比已達35%；台北科技大學達25%；雲林科技大學達16%。巫彰玫認為，如此高的比率，已經嚴重侵害技術型高中（以下簡稱技高）學生的權益。

巫彰玫表示，他們不反對技高、普高學制交流，但應「等比率」。現行普通大學開給技高生的管道，名額占比約僅3%左右，和技職開給普高生的差距實在太大了，長久下來恐會產生引導作用，讓技高越來越弱勢。

全教總理事長侯俊良建議，教育部應該嚴格要求，技專申請入學的名額，不能超過總招生名額的10%，也就是將普高生比率壓在10%以下，才能還給技高學子應有的錄取名額。

教育部技職司長楊玉惠稍晚接受中央社電訪解釋，技專申請入學最初的確是「外加」10%，但「外加」不納入師生比計算，並不公平，因此才改成「內含」，算入招生總量，藉此保障教學品質。

楊玉惠表示，教育部從106學年度開始，就凍結了各校開給普高生的申請入學名額，除了護理系或併校等狀況外，名額都只能減少、不能增加。部分科大占比偏高，主因是少子女化趨勢下，技專整體招生名額下降，「母數在變少。」

楊玉惠並說，之前已經給學校的名額，政策上很難再要回來。但教育部有設定機制，申請入學如果招生不佳，也會扣減名額。

楊玉惠指出，技高生人數近年也在變少中，如果去換算，近年技高生的錄取機會反而是增加的。如今大環境是許多科大都有缺額，不僅是私立，也有國立科大招不滿，不能只看少數幾所國立大學。

「申請入學」是技專校院提供給普通高中學生的入學管道，主要以學科能力測驗（學測）篩選，與技專其他入學管道以統一入學測驗（統測）篩選不同。（編輯：李亨山）1131121