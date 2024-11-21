本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》台灣對委內瑞拉 8局下0比2暫落後
首頁 / 生活

科大招普高生占比偏高 教育部：已凍結名額

2024/11/21 12:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北21日電）技專透過「申請入學」大量招收普通高中學生，有學校甚至占到招生總額的35%，遭質疑嚴重侵害技術型高中學生權益。教育部則解釋，106學年度後已凍結該管道名額，不能再增加。

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，政策部副主任巫彰玫指出，技專提供給普通高中（以下簡稱普高）學生的「申請入學」管道，原本設定是「外加」10%，99學年度後來改為「內含」，逐漸失衡。

根據全教總整理的數據，台灣科技大學在113學年度普高生占比已達35%；台北科技大學達25%；雲林科技大學達16%。巫彰玫認為，如此高的比率，已經嚴重侵害技術型高中（以下簡稱技高）學生的權益。

巫彰玫表示，他們不反對技高、普高學制交流，但應「等比率」。現行普通大學開給技高生的管道，名額占比約僅3%左右，和技職開給普高生的差距實在太大了，長久下來恐會產生引導作用，讓技高越來越弱勢。

全教總理事長侯俊良建議，教育部應該嚴格要求，技專申請入學的名額，不能超過總招生名額的10%，也就是將普高生比率壓在10%以下，才能還給技高學子應有的錄取名額。

教育部技職司長楊玉惠稍晚接受中央社電訪解釋，技專申請入學最初的確是「外加」10%，但「外加」不納入師生比計算，並不公平，因此才改成「內含」，算入招生總量，藉此保障教學品質。

楊玉惠表示，教育部從106學年度開始，就凍結了各校開給普高生的申請入學名額，除了護理系或併校等狀況外，名額都只能減少、不能增加。部分科大占比偏高，主因是少子女化趨勢下，技專整體招生名額下降，「母數在變少。」

楊玉惠並說，之前已經給學校的名額，政策上很難再要回來。但教育部有設定機制，申請入學如果招生不佳，也會扣減名額。

楊玉惠指出，技高生人數近年也在變少中，如果去換算，近年技高生的錄取機會反而是增加的。如今大環境是許多科大都有缺額，不僅是私立，也有國立科大招不滿，不能只看少數幾所國立大學。

「申請入學」是技專校院提供給普通高中學生的入學管道，主要以學科能力測驗（學測）篩選，與技專其他入學管道以統一入學測驗（統測）篩選不同。（編輯：李亨山）1131121

#北科大
#侯俊良
#科大
#教育部
#台科大
#全國教師工會總聯合會
#雲林科技大學
#楊玉惠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：