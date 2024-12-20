無畏中共施壓 巴黎副市長：民主國家應團結挺台【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）巴黎副市長羅梅洛-米歇爾長年捍衛台灣民主，為此曾多次受到中國關切。他在專訪中向中央社表示，台灣若遭受攻擊，等於全球民主都受攻擊。面對威脅，民主國家應團結，法國必定要站在台灣這邊。

法國為民主人權大國，首都巴黎負責人權事務的副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）不僅從不諱言自己的同志身分，更經常以首都父母官的身分出席駐法代表處舉辦的官方活動，公開支持台灣。

18日，羅梅洛-米歇爾在年末繁忙會議馬拉松中撥空於市政府辦公室接受中央社專訪，談及他長年無畏中共壓力，支持台灣民主的原因。

身為人權捍衛者，羅梅洛-米歇爾表示，台灣在所有民主排行中都名列前茅，是民主典範。「因此，攻擊台灣某種程度等同於攻擊所有民主。尤其如今在中國和俄羅斯等涉入下，民主正在倒退，民主國家間應齊心合作。」

他強調，除了在台灣仍具爭議的廢死議題外，沒人能否認如今台灣民主已臻至成熟的這個事實，「在民主議題上，台灣是亞洲的燈塔」。

近年來，中國影響力涉入法國受政府高度關注，巴黎3處的海外警察局即為焦點之一。中央社就此事詢問巴黎市府立場。

羅梅洛-米歇爾指出：「這令人髮指，警察權隸屬法國政府，而非一個逾越所有國際法限制的外國政府，這是完全無法接受的。中國大使館在法國手伸很長，他們應該管好自己。中國可以有大使館，但中國無權指揮法國政治，說誰能在巴黎市政廳接待誰的也不是中國。」

中國大使館也對於他長年支持民主的舉動表達不悅，獲得中方「關切」也是家常便飯。羅梅洛-米歇爾表示，前總統蔡英文10月訪法就又出現中國使館干涉。

巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（左）無畏中共施壓，公開支持台灣、西藏、維吾爾與香港民運人士。他強調，中國無權對法國指手畫腳，支持台灣對他來說是自然而然的事。他也無視中共不滿，出席前總統蔡英文10月訪法時的晚宴。（取自羅梅洛-米歇爾X帳號）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月20日

他說，「我很榮幸能參與官方晚宴，無論中國如何干涉，對我來說都一樣。我們在民主國家，接待誰是我們的自由，對我而言支持台灣這個民主大國再正常不過」。

提及台灣的國際參與，儘管羅梅洛-米歇爾並非中央決策者，但作為花都副市長，他仍希望台灣能有更多機會參與國際組織，「法國若表達支持，將會是眾望所歸。台灣在許多領域中都有很多可以貢獻，應該有權參與這些國際組織」。

羅梅洛-米歇爾強調，面對台灣承受的威脅，必須與台灣站在一起。「中國頻繁於台灣周邊發動的軍演令人無法接受。中國有天真的攻打台灣，對我們而言是難以想像的。」

「無論如何，我認為，若台灣遭受威脅，法國一定會站在民主的台灣這邊」，他告訴記者。（編輯：田瑞華）1131220