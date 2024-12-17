從蚵仔到無人機 翁章梁主政6年嘉義縣升級蛻變【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣長翁章梁主政6年，嘉義縣由傳統農業縣發展成無人機新創基地，爭取到台積電設先進封裝廠，帶動相關廠商進駐，結合科技與農業，「從蚵仔到無人機」，促成嘉義縣蛻變。

嘉義縣近年轉變備受各界肯定，除依舊是台灣農漁業生產重鎮，更鏈結科技產業，南部科學園區嘉義園區吸引台灣積體電路製造股份有限公司設廠，更走在各縣市之前，亞洲無人機AI創新應用研發中心吸引產、官、學超過50個單位進駐。

為何能在短期內展現不同以往風貌，翁章梁接受中央通訊社專訪表示，這是及時掌握機會，創造有利投資環境，加上努力爭取中央政府支持結果。

影片來源：中央社

翁章梁以無人機產業為例說，嘉義縣不是一開始就要走這方向，而是掌握了機緣和時間，因此抓住了發展機會。這段機緣起源於國立台灣體育運動大學遷走後，遺留5000坪建物及向台灣糖業股份有限公司承租10公頃土地，嘉義縣政府為活化閒置資產，最初規劃與國立台灣海洋大學合作發展養殖漁業，但後來因為少子化等因素，無疾而終。

他說，正好2018年國家中山科學研究院傳出要到嘉義民雄鄉設廠生產無人機，縣府找無人機業者去看台體大舊校區，期待進駐；非常驚訝的是業者非常中意，「土地很空曠」，適合無人機試飛。

「原來我們認為落後的象徵，是適合某些進步產業進駐」，翁章梁表示，原本擔心會變「蚊子館」的場地就這樣轉變成亞創中心，逐漸吸引很多廠商進駐，時任總統蔡英文參觀後，發覺嘉義縣已走在其他縣市前面，2022年宣布無人機國家隊要設在嘉義縣。

「這個拍板很重要」，翁章梁回憶，中央各部會相關資源投入，確立嘉義縣發展方向。他建議蔡英文，無人機是國家重要產業，應由中央主導、嘉縣府配合，蔡英文就召集行政院、國家安全單位與國家發展委員會確定政策，包括規範軍用商規、國際合作等。

此外，俄烏戰爭讓各國相當重視研發無人機，總統賴清德當選後就參訪亞創中心，希望業界與政府合作讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，2030年時讓台灣無人機產值可達新台幣400億元。

翁章梁表示，亞創中心空間已不足，仍有很多單位待進駐，行政院同意縣府提議在亞創中心旁設2館，亞創中心改稱1館，將以5億餘元整頓兩館，設門禁設施等，展現國家級研究企圖心。

此外，翁章梁說，已在中科院民雄院區旁設民雄航太園區，將成為無人機製造基地，規劃義竹鄉中大型無人測試場，讓嘉義縣無人機研發、產製、測試「一條龍」。

台積電進駐部分，翁章梁表示，工程24小時趕工，而國家科學及技術委員會南部科學園區管理局為容納更多科技業進駐，規劃擴編嘉義園區，讓台積電可再擴廠。

他說，嘉義發展工業、科技產業的優勢就是沒有用地取得問題，嘉義縣有7400多公頃台糖地，工業化過程中只用1000多公頃；至於工業生產所需水、電，中央已統籌處理，不虞匱乏。

翁章梁表示，中央調配曾文水庫與湖山水庫水源，規劃興建2座10公噸布袋海水淡化廠，配合再生水使用，讓用水無虞；嘉義縣綠電占全國第6名，沿海太陽能光電相當多，可提供產業使用。

他說，為展現這幾年嘉義蛻變，縣府爭取到2026年台灣燈會主辦權，以行銷嘉義，呈現科技、無人機與智慧農業發展，要讓鄉親知道嘉義已走向全世界。

嘉義縣有8萬公頃農地，農業是嘉義根本，翁章梁喊出「農工科技大縣」施政口號，「農」擺前面，他認為這6年嘉義縣最大蛻變是讓「鄉親有自信，這塊土地展活力」。（編輯：李明宗）1131217