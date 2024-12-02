亞創中心無人機廠展成果 嘉義起降表演民眾搶拍

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，進駐廠商自強工程顧問有限公司慶祝成立40週年，今天展示研發成果，包含各式機型、軟體系統開發及無人機飛行示範，吸引民眾搶拍。

無人機廠商自強公司今天在亞創中心舉辦成立40週年慶典，事前對外公告將有無人機起降表演，吸引500~600百名民眾到場，觀看與拍攝無人機英姿，縣長翁章梁也到場祝賀。

自強公司告訴中央社記者，這次呈現亞創中心進駐廠商自主研發成果，不只是靜態展覽，更有飛行展演；公司目前有球型無人機、三軸六旋無人機、油電混合無人機、目獲直升機等，也在2023年代理了韓國斗山集團製造的氫燃料電池的多軸旋翼無人機。

嘉義縣府經濟發展處指出，自強公司成立於1984年，約20年前無人機運用在測繪領域開始萌芽，因此開始投資採購無人機及周邊儀器設備，開啟了後續一連串規劃目標，包括系統設計、研發製造、飛手培訓、任務運用、程式開發、AI技術運用等。

此外，此公司2020年獲得中山科學研究院的「垂直起降無人機製作等3項」計畫承攬權，伴隨亞創中心正式啟用，成為當時第一批進駐廠商。

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經發處表示，亞創中心是目前國內指標性無人機產業聚落，從2022年揭牌迄今，匯聚國內52個產官學研單位進駐。

翁章梁說，俄烏戰爭後，發展無人機已是全世界顯學，嘉義縣府已與中科院合作，規畫民雄開發航太園區作為無人機製造基地，園區東側提供國防運用，發展國機國造軍用技術，西側提供土地、標準廠房供民間廠商租用，結合東側發展軍民通用技術，打造無人機及零組件生產基地。（編輯：陳仁華）1131202