國科會：智慧大南方5年斥逾360億 提升算力等4路並進

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（中央社記者張璦台北22日電）力拚將台灣打造為AI之島，國科會今天宣布「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，5年投入超過新台幣360億元，推動算力、場域、人才、應用等4面向。

在強化算力方面，官員說，台灣目前公部門算力約19 Petaflops（1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），規劃藉由智慧大南方及晶創方案，在2028年提升公部門算力至480 Petaflops。

國科會主委吳誠文今天宣布，為落實總統賴清德施政方針，推動均衡台灣、打造台灣成為人工智慧（AI）之島，國科會提出「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，規劃以擴算力、鏈場域、引人才、展應用等4大策略布局，結合沙崙科學城與周遭從嘉義到屏東的半導體S廊帶，促成AI產業化、產業AI化，助百工百業數位轉型，建構大南方產業生態系。

吳誠文說，智慧大南方計畫期程是2025年到2029年，明年先以15億元點火，預計5年合計投入至少360億元；其中擴算力約投入120億元、鏈場域170億元、引人才與展應用共70億元，並預期藉此計畫創造「10倍效益」，也就是讓計畫相關產業的產值成長10倍。

國科會副主委蘇振綱說明，在擴算力部分，預期在2028年將公部門算力提升至現在的25倍；隨著AI的發展與應用，各國算力近年皆大幅提升，台灣目前公部門算力約19 Petaflops（公私部門總算力約54 Petaflops），預估技術發展趨勢及國內需求，規劃藉由智慧大南方及晶創方案，在2028年將提升公部門算力至480 Petaflops。

吳誠文進一步表示，未來台灣公部門將逐年把算力提升至480 Petaflops，目前經濟部已規劃在電力供應範圍。

鏈場域方面，蘇振綱指出，將以沙崙既有的資安暨智慧科技研發大樓、綠能科技示範場域及中央研究院南分院，為AI產業發展核心，鏈結周邊半導體S廊帶，包括南科管理局負責的嘉義、橋頭、屏東等園區的智慧複合樓群，形成大南方AI產業發展基地，促成產業系統整合，打造均衡發展且具有韌性的台灣。

引人才部分，蘇振綱表示，將介接、槓桿南部地區15所技職校院的5400名專業教師跨域發展，增強16萬學生的競爭力與就業動能，透過沙崙資安基地、晶片暨系統整合服務平台、化合物半導體科技人才訓練基地等，進行人才培訓，使AI相關產業人才匯流沙崙，成為科技人才重鎮，也滿足南部產業數位轉型人才的需求。

蘇振綱說，展應用方面，則是要透過專業制度及專才培訓、提供國家級算力與資料庫、綠能科技與智慧電網導入應用等，匯集人才流、資訊流與能源流，在南部地區發展重點產業，包含資通訊和資安、金屬加工、車用零組件、淨零綠能、智慧農業、智慧餐飲、健康醫療等，將南部地區打造成為全產業的AI科技前進基地。（編輯：楊蘭軒）1130822