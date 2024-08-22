吳誠文：推動智慧大南方計畫 超微進駐沙崙最大企業

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（中央社記者張璦台北22日電）超微研發據點將落腳南台灣，國科會主委吳誠文今天指出，智慧科技大南方計畫推動後，超微會是進駐到台南沙崙的最大企業，至於是否還有其他國際大廠有意在南台灣發展，他說，雖尚未拍板，但「我跟你保證將來一定會有」。

經濟部今年7月核准超微申請A+全球研發創新夥伴計畫，計畫總經費達新台幣86.4億元，經濟部補助約33億元。國際大廠超微（AMD）高層21日拜會經濟部長郭智輝，經濟部證實，超微選定將在台南、高雄設立研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

吳誠文表示，國科會提出「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，落實執行方面，先期於沙崙打造「人工智慧產業專區」，將建置國家級AI超級電腦提升高效能算力，加速AI產業發展，整合營運中的「資安暨智慧科技研發大樓」，作為AI產業發展後盾。

吳誠文表示，目前進駐到沙崙研發專區的，主要就是國科會及經濟部輔導的資安、智慧科技及綠能等產業，從明年開始，智慧科技大南方計畫開始推動後，「AMD會是一個最大的公司，進駐到沙崙來」，預估超微會先進駐國科會在沙崙已經蓋好的資安暨智慧科技大樓。

吳誠文指出，期待如果超微在當地發展得好，會擴散到整個大南方，包含學術研究與應用端，國科會也會透過南部科學園區管理局，協助研發專區、AI產業園區布局，並強調若國際大廠願意，政府一定會努力協助它們在大南方，包含台南、高雄、屏東、嘉義等地發展。

媒體詢問為何超微選擇台南，吳誠文笑說，「這你得問Lisa（超微董事長暨執行長蘇姿丰）」，但他認為有個很重要的條件，就是政府在此之前，已於沙崙地區投入非常多的資源，建構相當好的環境，不管是空間建置、人力安排都可以符合其需求。

吳誠文表示，高雄亞灣也發展得很好，國科會也會協助產業、超微與其他有興趣的國際大廠，布局相關合作。

至於有興趣的國際大廠名單，吳誠文指出，尚未拍板的事情不便回答，但「我跟你保證將來一定會有」。（編輯：蘇志宗）1130822