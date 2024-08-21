超微研發據點落腳台南高雄 預定9月記者會說明

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（中央社記者張榮祥、林巧璉21日綜合報導）台南市府經發局今天證實，國際大廠超微（AMD）將在台南市沙崙智慧綠能科學城設立資料中心及研發據點，預定9月召開記者會說明；高市府表示，將與AMD持續合作，提供人才培育及產學研對接等全方位協助。

南市府經發局今天告訴中央社記者，超微昨天派人參訪台南市歸仁區沙崙智慧綠能科學城，市長黃偉哲也接見超微台灣分公司代表指出，相關產業看重的綠電、再生水、土地及人才等資源，台南準備好了。

經發局表示，超微將在沙崙智慧綠能科學城設立資料中心及研發據點，地點在國科會建築大樓，面積約400坪；至於超微預定投入經費及何時進駐啟用，有待9月記者會說明。

超微高層今天下午拜會經濟部長郭智輝。經濟部證實，超微選定將在台南、高雄設立研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

高市府也表示，自今年3月起，市府即與AMD持續洽談投資事宜，並討論多項關鍵領域產學合作發展，竭誠歡迎AMD加入，共同推動高雄先進半導體與AI產業生態系。

高市府透過訊息回應，高雄不僅擁有迷人海景與絕佳居住環境，更具備豐富產業發展潛力；除了半導體製造及封測產業，近年來市府針對國際高階研發人才與企業推出多項優惠措施，積極招商半導體上游的晶片設計、軟體研發等旗艦產業。

高市府強調，在中山大學、日月光等既有產官學研領域厚實基礎上，市府更邀請清華、陽明交大等頂尖大學加入；後續市府將與AMD持續合作，提供人才培育及產學研對接等全方位協助。（編輯：陳仁華）1130821