郭智輝提8年培養20萬國際人才 盼環球科大成育才基地

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（中央社記者劉千綾台北16日電）缺工浪潮襲來，經濟部長郭智輝表示，規劃透過「2+4」計畫，8年內培養20萬名技術、工程等國際人才，預估菲律賓、越南可各提供1萬名人才。他也透露，經濟部有意接手7月底剛退場的環球科大，目標是希望打造AI人才培育基地。

受少子化影響，國內缺工嚴峻。郭智輝今天接受廣播節目專訪表示，根據預估，2030年台灣缺少38萬名工程師等人才，希望透過「2+4」計畫，在8年內培養20萬名國際人才，其他20萬則是國內人才。

郭智輝說明「2+4」計畫，透過吸引外國人才來台讀書2年，畢業後在台服務4年，由企業與政府支付生活費、學雜費，預估每年可吸引2.5萬人，國內有約50間科技大學，每間學校可吸收500人。

至於高階的研發工程師，郭智輝表示，市場缺口約為2500人，國外大學畢業後，來台灣讀研究所後，可留在台灣工作4年。

郭智輝表示，培養技術人才方面，經濟部有意接手7月底退場的環球科大，培訓技術人才，也希望吸引外籍學生來台學習文化、紀律和技術，來台灣讀專科2年後，也留在台灣工作4年。

郭智輝表示，人才計畫已和教育部、國發會、國科會等單位討論，同時也希望聚焦日本、菲律賓、越南等國人才，預估菲律賓、越南可各提供1萬名人才，日本約5000人。

位於雲林縣的環球科技大學7月底退場，先前傳出經濟部有意接管。對此經濟部表示，有意願承接，但仍要與教育部協調細節，目標是希望做為AI人才培育基地。（編輯：楊凱翔）1130816