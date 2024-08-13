10月電價不漲？卓榮泰：審議會以民生穩定為重要考量

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（中央社記者劉千綾台北13日電）行政院長卓榮泰表示，向立院爭取台電的千億補貼和電價調整的討論並不相關，是為了讓台電營運更加健全。電價由費率審議會決定為主，若無重大需要，電價費率審議會也將以民生穩定為重要考量。

電價費率審議會將於9月召開，決定10月電價是否調漲。經濟部長郭智輝建議民生用電不漲，產業用電調漲但保持競爭力。他在昨天受訪時更清楚表示，若立法院能同意撥補千億，「漲價機率就不高」，呼籲國會支持補助。

卓榮泰今天訪視台電職場互助教保服務中心時回應媒體詢問指出，今年5月已向立法院提出追加預算，向台電撥補新台幣1000億元，追加預算與電價調整的討論並不相關，而是為了讓台電營運更加健全。

卓榮泰強調，電價是民生重要的考慮，一切都要以電價費率審議會決定為主，但他認為，4月電價才剛調整，已將社會民生衝擊降低至最小，因此若無重大需要，電價費率審議會也將以民生穩定為重要考量，「大家也不必過於焦慮」，政府會在此原則做好因應措施。

市場憂心中東戰火一觸即發，國際油價攀漲。卓榮泰則認為，油價因應國際情勢變動，台灣人已經很習慣每週面對起起伏伏的油價，鼓勵節約能源，多搭乘大眾運輸工具，政府也會密切注意油價等大眾民生物資需求，會在穩定市場和價格上扮演重要角色。

此外，有關核電議題部分，卓榮泰表示，政府對新核能技術發展採開放態度，現階段將持續開發綠能，並將興建中的電廠如期如質完成。2030年前供電無虞，未來新核能要與世界先進國家的技術和共識連結，台灣內部的核安和核廢料處理和保障也要得到進一步的認證。

至於小型核電廠（SMR）以及中國大陸已使用的第四代核電廠，卓榮泰表示，中國大陸的人權價值跟人命的安全係數跟台灣不盡相同，不宜借鏡中國大陸的技術標準，應以台灣人民財產的自由安全為最大考量。（編輯：林淑媛）1130813