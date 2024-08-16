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郭智輝：現無漲水價計畫 盼台水發展高附加價值商品

2024/8/16 19:09（8/16 19:54 更新）
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（中央社記者劉千綾台北16日電）水價議題受關注，經濟部長郭智輝表示，現在沒有調漲水價計畫，且水價應在全民有共識的情況下調整。他認為，應努力創造台水財源，未來可透過發展附加價值較高的商品，提高水的應用價值。

郭智輝曾說水價20幾年沒有調整，引發外界關切水價是否調漲。郭智輝今天接受廣播節目專訪表示，「我們當然沒有漲水價的計畫」，由於台電、台水背負政策任務，因而造成虧損，未來希望藉由提升效率、降低成本，以及協調由需要補助的機構自行負責預算。

他表示，行政院長卓榮泰也非常關心水價議題；水價應在全民有共識的情況下調整，會參考民間專家、學者等意見。

郭智輝認為，漲水價的效益不高，而應努力創造台水財源、創造更多價值，透過分級、提供更高品質的水。台水未來可以透過衍生相關商品，增加附加價值，也可整合經濟部底下機構的研發單位，製造化妝水、精油等商品。

郭智輝表示，工業用水要如何完全循環、海水淡化、山泉水轉成飲用水等技術十分重要，同時也可以讓台水展示自己的能力。（編輯：楊蘭軒）1130816

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