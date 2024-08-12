經長：社會支持電廠建設 有利爭取國際AI大廠來台

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（中央社記者曾智怡台北12日電）近期AI資料中心申請用電引發討論，台電呼籲支持電力建設，否則將出現區域性供電困難。經濟部長郭智輝今天表示，若社會支持電廠建設，相信對爭取國際AI來大廠台設廠是較有利條件。

台電9日表示，桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，經濟部昨天在臉書專頁以長文說明，台灣整體不缺電，但北部依靠其他地方送電確實有瓶頸，各縣市都想爭取AI大廠投資，「要AI大廠，請支持台電電廠！」

郭智輝今天接受媒體訪問呼籲，盼大家支持蓋電廠，現在持續和社會溝通，若社會支持蓋電廠，相信對爭取國際AI來大廠台設廠，是較有利條件。

針對電廠規劃，他表示，希望包含綠電，另經濟部和台電已盤點至2030年電廠營運計畫，至於2030年後新建電廠也有相關規劃。

媒體詢問，是否有廠商仍期待可以在北部蓋AI資料中心，郭智輝回應「當然有」。

媒體追問若業者無法蓋在北部該怎麼辦，郭智輝強調「也不見得」，AI中心所需電力不見得只能依靠電網輸送，有其他好的方法可滿足用電需求。

台電補充說明，廠商可透過自用發電滿足用電需求，或者設置小於5MW的AI資料中心。（編輯：潘羿菁）1130812