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經濟部證實 超微研發據點選定台南高雄

2024/8/21 17:21（8/21 18:54 更新）
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國際大廠超微（AMD）選定將在台南、高雄設立研發據點。（路透社）
國際大廠超微（AMD）選定將在台南、高雄設立研發據點。（路透社）
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（中央社記者劉千綾台北21日電）國際大廠超微（AMD）高層今天下午拜會經濟部長郭智輝，經濟部證實，超微選定將在台南、高雄設立研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

台灣具半導體產業聚落優勢條件，吸引輝達（NVIDIA）、超微等AI晶片大廠申請在台灣設立研發中心。經濟部今年7月核准超微申請A+全球研發創新夥伴計畫，計畫總經費達新台幣86.4億元，經濟部補助約33億元。

郭智輝今天接見超微（AMD）總公司資深副總裁王啟尚等人，郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣、支持台灣，與台灣科技生態系共同創造多贏成果，讓台灣持續邁向「AI矽島」，在世界扮演關鍵角色。

經濟部表示，超微將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。經濟部指出，超微與台灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上超微的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。

此外，郭智輝向超微介紹國際人才培育計畫，未來會持續培養國內外AI人才，並敦促加強與國內大學合作，促進國際人才訓練及學用合一，超微團隊也表達高度興趣。

針對超微申請A+全球研發創新夥伴計畫，經濟部曾說明，由於超微的GPU和AI軟體平台，是採開放式的架構，同時也爭取AMD釋出更多的合作機會，共邀請33家國內廠商共同參與研發。總計計畫將可帶動新投資150億元，每年為台灣培育AI人才超過1000人。（編輯：張良知）1130821

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#超微
#經濟部
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