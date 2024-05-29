台南爭取超微研發中心落腳 推5大面向優勢

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）規劃在台設立研發中心，台南市政府積極爭取落腳台南，並以台南具有「AI晶片產業優勢」5大面向，持續爭取國際大廠進駐。

台南市政府經濟發展局今天新聞稿指出，台南不論在用地、周邊生活服務、人才培育鏈上都具有卓越優勢，因此積極爭取各國際公司落腳，其中也包含超微研發中心。

經發局強調，台南具有「AI晶片產業優勢」5大面向，首先，在半導體產業面，台南科學園區2023年營業額達新台幣1兆5855億元，再創新高且首次超越竹科，台積電主要先進製程晶圓廠與相關設備產業，如荷商ASM、東京威力科創、美商柯林研發等都匯集在台南。

結合在地成功大學半導體學院、陽明交大光電學院、工研院化合物半導體實驗室、國家實驗研究院半導體研究中心等，南部半導體人才密度最高的區域就在台南。

IC設計產業方面，台灣晶片設計大廠聯詠科技在台南已聘用超過400名IC設計工程師，未來新大樓蓋好後，預計增加到800至1000名工程師，另外，群聯電子、瑞昱、瑞鼎、聯發科、新唐與創意電子等IC設計公司也在台南插旗，紛紛成立分部。

人工智慧產業方面，沙崙智慧綠能科學城匯集智慧綠能、資安廠商與機構，吸引台灣人工智慧學校等相關單位進駐，目前有許多研發項目與AI相關，均已在運用AI進行最新技術開發。

健康醫療方面，台南有成大醫院與奇美醫院，奇美在南科園區有醫療服務，市府與成大正在報編「健康醫療產業園區」，將提供精準醫療產業與半導體製造業進駐。

資訊安全產業方面，在沙崙科學城「數發部數位產業署」設有「ACW資安服務基地」，「國家高速網路中心」也設有資安基地，成功大學有教育部補助建置的「關鍵基礎設施工控資安基地」，並結合校內研究團隊，未來將成為南台灣資安重鎮。（編輯：黃世雅）1130529