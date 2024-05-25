「台南好生活．台南呷頭路」就博會 媒合率5成3

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（中央社記者張榮祥台南25日電）113年「台南好生活．台南呷頭路」第2場就業博覽會，今天在南台科技大學登場，邀集服務業、傳產業、科技業等90家廠商釋出逾4000個工作機會，初步媒合率5成3。

「台南好生活．台南呷頭路」就業博覽會由台南市政府主辦，今年第2場在永康區南台科大登場，副市長趙卿惠表示，市府和企業廠商共同打造畢業青年及求職者的就業媒合平台，直接面對面求職。

為協助高中職學子，提前探索未來職業選擇，這場就博會結合台積電慈善基金會為高中職青年學子舉辦職涯工作坊，釐清職涯方向。台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示，台積電慈善基金會關心青年職涯發展，辦理多場次工作坊幫助學子職涯探索、認識各行各業及產業用人需求，及早透過適性探索及相關實習活動，增加學生職涯多元選擇的可能性。

台南市勞工局長王鑫基表示，為方便在外縣市畢業青年返鄉就業，或在外地工作想到台南求(轉)職者，勞工局開發線上媒合職缺，此次就博會提供324個線上投遞履歷及就業機會，求職者可下載「台南工作好找APP」查詢、投遞履歷。希望透過服務機制鼓勵更多中、北部青年及優秀人才返鄉就業。

今年首場「希望家園‧就業快餐車」巡迴服務，結合就業博覽會出發，展開全市37區、80場次巡迴就業服務，其中更深入楠西、南化、大內、左鎮、龍崎等5大偏鄉地區，縮短城鄉就業服務差距，有就業需求民眾看到就業快餐車可停下腳步詢問，由專人帶來便利在地就業服務。

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今天就博會徵才廠商涵蓋服務業、傳產業、科技業等共90家，提供4613個工作機會，現場還有履歷健診、職涯工作坊，為青年學子進入職場做準備，以避免摸索期過長，減少不適應情況。此外，就博會提供就業諮詢及職業適性診斷等各項服務，讓職場新鮮人了解自身優缺點，不只做好準備，也增加職涯多元選擇的可能性。

勞工局職訓就服中心將於7月13日上午9時在安南區南台灣創新園區辦理第2場中型徵才活動，相關徵才活動資訊可洽(06)6330820。（編輯：孫承武）1130525