台南辦畢業季大型就博會 釋4613職缺

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）配合畢業季來臨，台南市政府將於25日上午在南台科技大學辦理今年第2場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，預計將有統一企業等90家廠商，共提供4613個工作機會。

台南市長黃偉哲今天下午在永華市政中心出席活動宣傳記者會致詞表示，就任台南市長以來致力降低失業率，不但失業率由3.87%降至3.5%，並增加1萬個就業機會，目前台南市勞動參與率高達6成，為歷年最高。

黃偉哲表示，近期正逢畢業潮來臨，市府與南台科大合作，希望讓畢業學子可以無縫接軌順利進入職場，感謝勞動部、南台科大與業界共同支持，無論是畢業學子或想換跑道求職者，都歡迎參加就博會，預祝大家都能找到理想工作。

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台南市政府勞工局長王鑫基表示，此次就博會邀集光洋應用材料科技、錸恩帕斯科技、艾爾斯半導體、南茂科技、台灣穗高科技、統一企業等90家廠商，提供4613個工作機會，其中7成以上職缺薪資超過新台幣3萬元。

王鑫基指出，當天活動現場將提供勞動法令諮詢、求職顧健康、就業服務資源宣導等服務，另為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，投遞3家履歷就有機會參加無線防水耳機、肩頸按摩器、家用工具套裝組、不鏽鋼電茶壺等抽獎活動。（編輯：謝雅竹）1130523