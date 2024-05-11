慶祝520就職 台南「囍市集」5/17起連3天開張

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（中央社記者張榮祥台南11日電）慶祝第16屆總統、副總統5月20日就職，台南市安平區林默娘公園「囍市集」17日起連3天開張，將匯聚台南22家知名小吃，讓人品嘗道地美食。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「囍市集」17日至19日每天下午5時至晚上9時30分開張，匯聚22家知名小吃，屆時將祭出招牌料理，涵蓋炸蝦捲、各式果乾、牛肉湯、蚵仔煎、棺材板、糯米腸、虱目魚Ｑ餅及米粿、現炒肉鬆等。

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知名小吃包括周氏蝦捲、度小月、所長茶葉蛋、修安豆花、大水缸酸梅湯、黑橋牌、玉井之門果乾、不老莊藥膳香腸、明新古早味肉包、小南米糕、文章牛肉湯、東東餐飲/府城食府、安平貴記美食文化館、合進製麵、楊哥楊嫂肉粽、全佑甘草芭樂、DoGa香酥脆椒、瑞珍蝦仁餛飩、綠野農莊文昌雞、慶家黃金泡菜、合口味肉品和七誠米粿。

此外，秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團等3大歌仔戲團，也將同步在林默娘公園連演3天大戲，以演繹經典劇作及宗教傳統文化力量，慶祝總統、副總統就職。（編輯：郭諭儒）1130511