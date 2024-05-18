高市勞工局舉辦就業博覽會 吸引逾千名求職者

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市勞工局今天攜手台積電慈善基金會舉辦就業媒合及職業探索博覽會，有52家企業聯合徵才，並提供青年學子現場面談諮詢的機會，共吸引超過千名求職者及學生到場。

高雄市勞工局今天與台積電慈善基金會在中山大學附屬國光高中舉辦「永續創薪、優職高雄」就業媒合及職業探索博覽會，由勞工局長周登春及台積電慈善基金會執行長彭冠宇共同揭幕，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署代表等人出席。

周登春致詞指出，高雄正在起飛，企業需要人才，此次活動提供事求人、人求事的媒合平台，盼工作有人做，人人有工作。也呼籲企業持續提供更優質的待遇及福利，共同提升高雄的就業環境。

勞工局表示，就業博覽會嚴選52家優質企業聯合徵才，並提供青年學子現場面談諮詢的機會，可進一步探索徵才企業的工作內容與產業特性，藉以及早規劃學習與職涯方向，共吸引超過千名求職者及學生到場。

許多高中職學生也到場，希望能在就學階段，提早為進入職場做準備。一名學生表示，自己透過參與「職涯工作坊」課程及「企業交流」活動取得研習證書，並認識許多高雄優質企業，相信有助於未來的學習與就業。

勞工局也在場設置「CPAS職業適性診斷測驗」專區，透過專業人員協助，提供職業適性分析與建議，讓即將踏入社會的準新鮮人，更可掌握未來發展方向。

今天有衛普實業、長興材料、環球水泥、藏壽司、築間餐飲等52家企業提供工作職缺，開出薪資新台幣4萬元以上的技術人員、工程師、研究員、儲備幹部與主管的工作機會，吸引求職民眾與青年學子前往面試及諮詢。

勞工局並預告，下一場徵才活動將於6月22日上午在高雄中學舉辦，更多徵才活動相關訊息可至高雄人力銀行網站或各就業服務站洽詢。（編輯：謝雅竹）1130518