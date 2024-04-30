高市通譯培訓 來台26年新住民回饋社會幫更多人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄30日電）為鼓勵多語人才投入通譯工作，高市勞工局辦理「提升新住民就業服務通譯人員專業訓練」吸引128人參訓。來自越南的謝小姐來台26年，期許未來發揮專長，協助更多需要幫助的人。

協助擴展為民服務量能，高雄市勞工局與警察局、社會局跨機關合作，日前辦理「提升新住民就業服務通譯人員專業訓練」，培訓共吸引128名新住民朋友與外籍人士報名參訓，通譯語種高達14項，完成培訓考試合格學員將獲勞工局頒發證書，並納入「高雄市通譯人才資料庫」。

參與培訓的新住民越南籍謝小姐說，來台26年早已融入台灣社會，對這片土地有深厚的感情，此次抱著回饋的心，參加通譯培訓行列，期許未來能發揮專長，協助更多需要幫助的人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞工局長周登春表示，保障並促進每一位市民與勞工朋友的就業與勞動權益，是勞工局最重要的工作項目。這次培訓課程希望讓有意願投入通譯服務的新住民朋友，有管道精進專業知能，未來貢獻語言專長，協助更多尚未嫻熟中文的新住民及在台外籍工作伙伴，突破語言或文化隔閡。

勞工局指出，訓練課程安排實務經驗豐富專家授課，加強學員通譯技巧與實務演練、提升法規知識、婦幼安全、跨國文化認識及通譯心理照護等，以強化參訓人員臨場有效解決問題的能力，提升通譯品質。進而透過培訓課程，鼓勵新住民與外籍朋友投入通譯服務行列，共同保障及促進在台外籍人士相關權益。（編輯：孫承武）1130430