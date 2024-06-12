立院初審通過新住民專法 保障對象、專責機構全保留

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（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院內政委員會今天初審通過新住民基本法、新住民權益保障法草案，但對於法案名稱、保障對象、是否設專責機關等都保留，將待行政院會通過相關草案後，在立法院會逕付二讀、併案協商。

立法院內政委員會4月29日審查新住民基本法相關草案時，朝野立委針對法案名稱、保障對象、是否設新住民委員會等，都未達共識。當時內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅表示，待5月20日後提出行政院版草案再繼續審查。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席，繼續審查國民黨團、民眾黨團、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委張智倫、邱鎮軍所提「新住民基本法草案」，以及民進黨立委羅美玲、王美惠所提「新住民權益保障法草案」。

劉世芳報告時指出，台灣新住民人口已近60萬，應提出新住民專法，內政部已完成「新住民權益保障法草案」，並送到行政院審查，擬成立新住民事務協調會報，由專人、專款來統整各部會。

對於是否要等行政院版草案送到立法院後，再進行逐條審查，上午3黨團總召都到內政委員會中溝通。民進黨團總召柯建銘提議，行政院會6月20日通過後，立法院25日的程序委員會可排入28日立法院會報告事項、付委，到7月還有2週可以在委員會中討論，7月16日前一定完成三讀，也可透過協商排除30天冷凍期。

國民黨團總召傅崐萁表示，7月16日前三讀是3黨共識，但今天勢必將草案送出委員會，等政院版送來後，隨時可請立法院長韓國瑜召集協商；民眾黨團總召黃國昌指出，召委既然已經排案，建議繼續往下走、逐條表達意見，從來沒有因為行政院沒提版本，就不能討論。

隨後因3黨團未達共識，即繼續逐條審查。針對中央主管機關為何、是否增設新住民委員會，劉世芳說明，主管機關就是內政部，會以權益保障為主，內政部會設專門機構，可能提升到「司」的層級。

初審通過條文明定，政府應每年針對新住民整體支持事項檢討並改進；設置新住民發展基金；應提供家庭、婚姻、育兒等諮詢服務，並在各縣市設置新住民家庭服務中心，應提供新住民學習我國語言與文字的資源，有效消除語言隔閡。

條文也明定，政府處理新住民事務，應使新住民得以其語言陳述意見，必要時應聘請通譯傳譯；在公共領域應提供新住民語言諮詢服務，及其他落實新住民語言友善環境的措施，政府應提供新住民生活所需的基本資訊，並努力提供多語言服務。

工作權部分，條文明定政府應鼓勵機關、團體辦理新住民就業服務，提供就業諮詢、媒合；政府對弱勢新住民應給予扶助；政府應鼓勵各媒體事業製播新住民語言文化的廣播、電視節目或影音，並得予獎勵或補助，保障新住民媒體近用權。

會議最後，高金素梅強調，新住民權益保障法跟基本法是兩個概念，有爭議的條文需要政治性決定，交由黨團協商可能更聚焦。7項草案已併案審查完竣，院會討論前須經黨團協商，並請行政院在6月21日前把相關草案函請立法院審議，將在立法院會逕付二讀後，併案協商。（編輯：張若瑤）1130612