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劉世芳：新住民權益保障法已送政院 擬設協調會報

2024/6/12 10:55（6/12 12:17 更新）
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內政部長劉世芳12日列席立法院內政委員會，她表示，台灣新住民人口已近60萬，內政部已完成「新住民權益保障法草案」送到行政院審查，並成立新住民事務協調會報，會有專人、專款來統整各部會，讓新住民在台灣居留、歸化，或是補助、福利更有保障。中央社記者王騰毅攝　113年6月12日
內政部長劉世芳12日列席立法院內政委員會，她表示，台灣新住民人口已近60萬，內政部已完成「新住民權益保障法草案」送到行政院審查，並成立新住民事務協調會報，會有專人、專款來統整各部會，讓新住民在台灣居留、歸化，或是補助、福利更有保障。中央社記者王騰毅攝　113年6月12日
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（中央社記者陳俊華台北12日電）內政部長劉世芳今天說，台灣新住民人口已近60萬，應有新住民專法，內政部已完成「新住民權益保障法草案」送到行政院審查，並成立新住民事務協調會報，會有專人、專款來統整各部會。

立法院內政委員會4月29審查新住民基本法草案時，就法案名稱、保障對象、是否設新住民委員會等，朝野立委都沒有共識。當時內政委員會召委高金素梅表示，待520後行政院提出草案再進行審查。

內政委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查國民黨團、民眾黨團、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委張智倫、邱鎮軍所提「新住民基本法草案」，以及民進黨立委羅美玲、王美惠所提「新住民權益保障法草案」。

劉世芳會前受訪時表示，新住民對台灣的少子化、社會文化都是正面的，且新住民人口接近60萬，行政院應該有新住民專法，目前在內政部已完成草案並送到行政院。

劉世芳指出，藍、綠、白立委共提出8、9個版本的草案，可不可以等行政院版進來後一併審查，會盡快把大家意見綜合在一起，讓新住民在台灣居留、歸化，或是補助、福利更有保障。

劉世芳在會中報告指出，她上任後跟移民署、法規會人員，已儘速將新住民權益保障相關草案完成，並已送到行政院，之後按照流程要等行政院會通過、再送到立法院併案審查，會請行政院儘速排入院會。

劉世芳指出，至於法案名稱是新住民基本法還是權益保障法，都有相關討論。內政部送到行政院的草案版本，仍然提出「新住民權益保障法」，合法來台的新住民在變成中華民國國民之前，教育文化、社會福利、來台居留等都希望透過專法保障。

劉世芳說，內政部也認同要成立專責單位，不是只有諮詢方式，草案中明定會成立新住民事務協調會報，會有專人、專款方式來統整各部會，並將新住民發展基金轉型、建立國家級通譯制度、放寬新住民學歷採認等。

劉世芳表示，希望未來要審查時，能根據行政院版本，將所有委員、黨團所凝聚的草案，逐項審查。如果委員們認為行政院這會期要提草案進來，她會拜託行政院政務委員加速審查，但確定本週來不及。（編輯：郭無患）1130612

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