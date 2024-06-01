黃國昌遭撤紀念獎 蘇巧慧：人走過的痕跡會被檢視

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（中央社記者楊侃儒新北1日電）北美洲台灣人教授協會宣布撤銷黃國昌過去因身為太陽花學運精神領袖之一而獲頒的廖述宗教授紀念獎，民進黨立委蘇巧慧今天表示，一個人走過的痕跡，會被檢視是否言行一致。

蘇巧慧今天出席新北市鶯歌區「FUN粽一夏、鶯歌端午粽飄香」包粽活動，會前接受媒體聯訪，媒體詢問她對於黃國昌遭撤獎一事看法。

蘇巧慧表示，一個人凡是走過的痕跡，會被大家看在眼裡，檢視是不是價值一致、言行一致。她說，國民黨和民眾黨如果認為他們法案版本好，是真正民主的展現，其實可以向人民解釋。

她說，但不管是立法院委員會、協商甚至院會，國民黨和民眾黨從來沒有就條文實質內容向人民進行報告或說明，只透過社群媒體直播，享受同溫層喝采，她認為很可惜也很可悲。

另媒體問，國民黨籍立委提案修正公職人員選舉罷免法，主張提高罷免門檻，且就職未滿一年者，不得為罷免的提議與連署。蘇巧慧表示，國民黨和民眾黨的國會擴權法案極度放大權力，破壞憲政體制，才有10萬人民上街抗議。

她說，國民黨不思反省，還要透過修選罷法，限制、箝制人民對民意代表的意見，還要求罷免票數要高於當時當選票數，擺明就是把罷免門檻提高。她說，人民看在眼裡，反而會更厭惡擴權行為。

今天是蘇巧慧當選民進黨新北市黨部主委後第一場公開行程，媒體詢問是否為2026新北市長選舉做準備，她說謝謝黨員支持讓她當選主委，但責任也更重，只要能夠把握每次跟市民見面的機會，她都一定親自到場。

她說，她會更鼓勵黨籍民意代表多與基層民眾互動，傾聽在地真實聲音，未來也會用更有趣方法，吸引對公共事務沒有興趣的民眾，讓大家多關心公共事務。

蘇巧慧隨後到活動會場與里民們互動同歡，交換包粽子心得，現場氣氛融洽。（編輯：林恕暉）1130601