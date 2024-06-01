總統府：目前並無啟動院際協調相關規劃
2024/6/1 16:07（6/1 16:28 更新）
（中央社記者溫貴香台北1日電）針對媒體報導總統賴清德擬啟動院際協調權一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，尊重民進黨團聲請釋憲及行政院研議提出覆議，將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理，目前並無啟動院際協調的相關規劃。
立法院會日前三讀修正通過國會職權修法，民進黨團質疑擴權違憲，將聲請釋憲，政院也表態將邀專家學者具體羅列窒礙難行處，再研議提出覆議。
郭雅慧下午表示，總統府日前已經表達，對於民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，及行政院研議提出覆議，總統皆予以尊重；並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理，目前並無啟動院際協調的相關規劃。（編輯：林興盟）1130601
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