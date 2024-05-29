柯文哲：主張三權分立廢考監 反對設特偵組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北29日電）國會職權修法三讀通過，藍白都喊出未來將廢除監察院。民眾黨主席柯文哲今天表示，廢除考監兩院過去是民進黨長期主張，民眾黨也持同樣看法並主張三權分立。

此外，對於國民黨團總召傅崐萁拋出未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案，柯文哲表示，他在選舉時就反對設特偵組，法律應有一致性與公平性，沒有說大官要另外一群人來辦，民眾黨反對設特偵組。

柯文哲今天在民眾黨中央委員會後接受媒體訪問。談及國會職權修法及監察院存廢議題，他表示，廢除考監兩院過去是民進黨長期主張，民眾黨也持同樣看法，仍主張三權分立權責相符，廢掉監察院雖是一貫政策，但做法可以討論。

柯文哲也說，民進黨在野時一個主張，執政又是另一個主張，「人家罵你們雙標黨就是這樣，廢除考監兩院是哪個政黨30年來的主張？」並呼籲民進黨當年廢除考監兩院的人出來講話。

媒體詢問，依照目前態勢未來民眾黨與民進黨合作是否變得渺茫，是否繼續跟國民黨合作。

柯文哲表示，政黨可合作的時候合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，民眾黨有其主體性，並沒有一定要跟誰合作，端看議題，但民生、經濟、社會福利相關的法案原則上都會支持。

柯文哲呼籲，民進黨別老是搞意識形態衝突，行政部門若有要推的法令就拿出來講，若民眾黨覺得正確就會支持。不過他也指民進黨執政8年一黨獨大，已經鴨霸習慣不曉得怎麼協調。

對於行政院長卓榮泰研議對國會職權修法提覆議，柯文哲表示，國會改革法案有哪一條不是過去民進黨的主張，因此有人開玩笑稱「這是民眾黨跟國民黨合作去支持民進黨的政策」，他要提醒卓榮泰，有民調顯示5成7民眾支持國會改革，顯然國會改革不僅是三黨共識，也在台灣社會有高支持度。

柯文哲表示，政治是動態的，政黨除了競爭也有協商過程，希望有什麼事情大家可以在立法院協商，沒有說一定要對抗到底，但他誠摯呼籲，新國會成立至今，民進黨完全採取堅壁清野的態度，從來未找民眾黨討論過，這樣怎麼合作得下去。

媒體也詢問民眾黨團為何今天婉拒行政院長卓榮泰拜會，柯文哲表示，他不曉得此事，但認為不要前5分鐘才通知，否則也來不及準備，「有誠意一點，我們一定會見的」。（編輯：林興盟）1130529