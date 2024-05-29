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傅崐萁喊廢監察院 國民黨：五權分立是長期主張

2024/5/29 16:16（5/29 17:31 更新）
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圖為監察院大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北29日電）立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，監察院認為違反權力分立，國民黨立法院黨團總召傅崐萁則回應「一定會廢除監察院」。不過，國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，五權分立是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是民眾的期待。

李彥秀下午在國民黨中常會後受訪表示，監察院長陳菊主政下的監察院，已完全沒有功能。原本監察院應該監督行政權，卻變成打擊政敵，包括調查新北市長侯友宜35年前的舊案，這就是為何民眾不斷討論監察院存在的必要性。

李彥秀也說，監察院昨天在立法院三讀通過修正「立法院職權行使法」的第一時間，就發出新聞稿質疑違反「五權分立」，但過去監察院面對立法院或民眾遞送的許多案件，恐怕監察速度都沒有比昨天發新聞稿的速度來得快。

媒體追問，國民黨是否同意廢除監察院，李彥秀說，人民對於民進黨主導下的監察院覺得沒有功能，但現在還是「五權分立」，應該盡速讓監察院有一定的功能，才是民眾所期待。

傅崐萁是否有與國民黨主席朱立倫討論過廢除監察院，李彥秀回應，目前沒有聽說，但「五權分立」向來是國民黨的長期主張，國民黨會進一步討論如何落實監察院應有的功能，希望透過改革加以推動。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1130529

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國民黨立法院黨團總召傅崐萁是否有和國民黨主席朱立倫討論過廢除監察院，國民黨文傳會主委李彥秀（圖）29日表示，目前沒有聽說，但「五權分立」向來是國民黨的長期主張，國民黨會進一步討論如何落實監察院應有的功能。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁是否有和國民黨主席朱立倫討論過廢除監察院，國民黨文傳會主委李彥秀（圖）29日表示，目前沒有聽說，但「五權分立」向來是國民黨的長期主張，國民黨會進一步討論如何落實監察院應有的功能。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
國民黨中常會29日下午在中央黨部舉行，黨主席朱立倫（左）主持會議。右為國民黨立法院黨團總召傅崐萁。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
國民黨中常會29日下午在中央黨部舉行，黨主席朱立倫（左）主持會議。右為國民黨立法院黨團總召傅崐萁。中央社記者謝佳璋攝 113年5月29日
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