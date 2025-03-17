藍反廢死反戒嚴公投草案出爐 綠：依法不得由立院提出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、王揚宇、高華謙台北17日電）國民黨今天宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，據了解，將由國民黨立委負責提案，由立法院會通過。民進黨立委林俊憲說，國民黨的公投題目無關重大政策，依法不得由立法院提出。

中選會副主委陳朝建表示，如立法院交付辦理公投，適用公投法的除外規定，如不適用第9條至第13條（連署人數、主管機關審核程序等）、第17條第1項第3款及第19條規定，選務機關會依法辦理。

國民黨主席朱立倫上午率領國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強與黨籍立委，在立法院議場外召開記者會，宣布將提出反廢死、反戒嚴公投。

在反戒嚴公投方面，公投提案主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」。是否有當？敬請公民公決。

至於在反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。

黨團人士指出，反廢死與反戒嚴等公民複決案預計明天會送交程序委員會處理，相關主文內容是否會再修改，黨團會再討論。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，這些題目不僅有待商榷，必須要討論，台灣沒有戒嚴也沒有廢死，國民黨拿不存在的議題操作，顯見國民黨沒招了，況且現在有很多學者質疑，這2個不存在的議題是否能成為公投題目，有待商榷。

吳思瑤說，在時程進行上，是否如國民黨所願，把罷免案跟公投案綁在一起投票，也在未定之天，此時可以看到的是，國民黨關心公共議題是假、害怕罷免才是真。

民進黨立委林俊憲在臉書撰文提及，國民黨的公投題目都是法律範疇，無關重大政策，依法不得由立法院提出。掌握多數制定法律的人，把本就適用的法律拿出來公投要求繼續適用，依正常人的腦袋和邏輯，根本提不出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立委蘇巧慧表示，戒嚴法第1條規定，若總統要宣告戒嚴，一定要經過立法院通過或追認，但現在總統沒有宣告戒嚴、立法院也沒有戒嚴案要審。另外，台灣現在並未廢除死刑，政府也沒有推動廢除死刑的相關法案。國民黨先是冒用上千位死者名義做罷免連署，現在又要針對不存在的東西發起公投，荒謬至極。

根據公民投票法第15條第2項規定，立法院對於公投法第2條第2項第3款事項（重大政策之創制或複決），認有提出公民投票必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10天內，交由主管機關辦理公民投票。（編輯：蘇志宗）1140317