加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市比特犬2度跳車窗咬人 飼主將挨罰不排除沒入
首頁 / 政治

藍反廢死反戒嚴公投草案出爐 綠：依法不得由立院提出

2025/3/17 16:07（3/17 17:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，民進黨立委表示，國民黨的公投題目無關重大政策，依法不得由立法院提出。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，民進黨立委表示，國民黨的公投題目無關重大政策，依法不得由立法院提出。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、王揚宇、高華謙台北17日電）國民黨今天宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，據了解，將由國民黨立委負責提案，由立法院會通過。民進黨立委林俊憲說，國民黨的公投題目無關重大政策，依法不得由立法院提出。

中選會副主委陳朝建表示，如立法院交付辦理公投，適用公投法的除外規定，如不適用第9條至第13條（連署人數、主管機關審核程序等）、第17條第1項第3款及第19條規定，選務機關會依法辦理。

國民黨主席朱立倫上午率領國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強與黨籍立委，在立法院議場外召開記者會，宣布將提出反廢死、反戒嚴公投。

在反戒嚴公投方面，公投提案主文擬為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」。是否有當？敬請公民公決。

至於在反廢死的部分，公投提案主文擬為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」是否有當？敬請全民公決。

黨團人士指出，反廢死與反戒嚴等公民複決案預計明天會送交程序委員會處理，相關主文內容是否會再修改，黨團會再討論。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪指出，這些題目不僅有待商榷，必須要討論，台灣沒有戒嚴也沒有廢死，國民黨拿不存在的議題操作，顯見國民黨沒招了，況且現在有很多學者質疑，這2個不存在的議題是否能成為公投題目，有待商榷。

吳思瑤說，在時程進行上，是否如國民黨所願，把罷免案跟公投案綁在一起投票，也在未定之天，此時可以看到的是，國民黨關心公共議題是假、害怕罷免才是真。

民進黨立委林俊憲在臉書撰文提及，國民黨的公投題目都是法律範疇，無關重大政策，依法不得由立法院提出。掌握多數制定法律的人，把本就適用的法律拿出來公投要求繼續適用，依正常人的腦袋和邏輯，根本提不出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立委蘇巧慧表示，戒嚴法第1條規定，若總統要宣告戒嚴，一定要經過立法院通過或追認，但現在總統沒有宣告戒嚴、立法院也沒有戒嚴案要審。另外，台灣現在並未廢除死刑，政府也沒有推動廢除死刑的相關法案。國民黨先是冒用上千位死者名義做罷免連署，現在又要針對不存在的東西發起公投，荒謬至極。

根據公民投票法第15條第2項規定，立法院對於公投法第2條第2項第3款事項（重大政策之創制或複決），認有提出公民投票必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10天內，交由主管機關辦理公民投票。（編輯：蘇志宗）1140317

#公投
#中選會
#公投法
#吳思瑤
#林俊憲
#烏克蘭
#傅崐萁
#民進黨
#立法院
#國民黨
林俊憲
台南麻豆柚花季到 農會辦路跑吸引千人追香總統提恢復軍審修法 綠：國安第一盼朝野理性討論
吳思瑤
林右昌：在野濫刪總預算砍民生 盼民眾讓藍白知錯力拚國安法案 民進黨團：與大罷免無關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：