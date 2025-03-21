藍拋反廢死反戒嚴公投 中選會主委：邏輯矛盾即使通過也無效

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（中央社記者郭建伸台北21日電）國民黨拋出反廢死、反戒嚴公投，不過中選會主委李進勇今天受訪表示，政府沒有的政策，若提起公投要求政府不要做，或是本來有的政策卻要求政府做，這邏輯自相矛盾，即便通過也沒辦法發生效力。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程，而國民黨團擬將公投案提交逕付二讀。

立法院今天繼續進行施政總質詢，李進勇在進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，國民黨團提出的公投題目是否可真的執行成公投。

李進勇表示，根據公投法，立法院若認為重大政策的創制複決，有提出公投必要，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後，就可交付給中選會辦理公投。

李進勇表示，根據司法實務見解，重大政策創制是指現在的政府沒有這樣政策，所以透過公投程序，希望政府制定施行，是從無到有的過程；至於重大政策複決，則是反過來，現在政府已實施的重大政策，藉此要求政府予以廢止。

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李進勇表示，現在政府沒有的政策，若提起公投要求政府不要做，或是本來有的政策卻要求政府做，這邏輯似乎自相矛盾；若這個公投有結果，也沒辦法依公投法第30條規定發生效力，有需要斟酌的地方。

李進勇指出，目前還沒看到公投主文和理由書，中選會是獨立的合議制機關，當主文及理由書送達時，會召開委員會審議並依法裁決。（編輯：蘇志宗）1140321