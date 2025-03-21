加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

藍拋反廢死反戒嚴公投 中選會主委：邏輯矛盾即使通過也無效

2025/3/21 10:12（3/21 15:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫（前右7）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。（中央社檔案照片）
國民黨主席朱立倫（前右7）17日上午與黨籍立委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北21日電）國民黨拋出反廢死、反戒嚴公投，不過中選會主委李進勇今天受訪表示，政府沒有的政策，若提起公投要求政府不要做，或是本來有的政策卻要求政府做，這邏輯自相矛盾，即便通過也沒辦法發生效力。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程，而國民黨團擬將公投案提交逕付二讀。

立法院今天繼續進行施政總質詢，李進勇在進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，國民黨團提出的公投題目是否可真的執行成公投。

李進勇表示，根據公投法，立法院若認為重大政策的創制複決，有提出公投必要，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後，就可交付給中選會辦理公投。

李進勇表示，根據司法實務見解，重大政策創制是指現在的政府沒有這樣政策，所以透過公投程序，希望政府制定施行，是從無到有的過程；至於重大政策複決，則是反過來，現在政府已實施的重大政策，藉此要求政府予以廢止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李進勇表示，現在政府沒有的政策，若提起公投要求政府不要做，或是本來有的政策卻要求政府做，這邏輯似乎自相矛盾；若這個公投有結果，也沒辦法依公投法第30條規定發生效力，有需要斟酌的地方。

李進勇指出，目前還沒看到公投主文和理由書，中選會是獨立的合議制機關，當主文及理由書送達時，會召開委員會審議並依法裁決。（編輯：蘇志宗）1140321

#中選會
#李進勇
#立法院
#國民黨
延伸閱讀
藍提反戒嚴反廢死公投 卓榮泰：兩件事都不存在藍反廢死反戒嚴公投草案出爐 綠：依法不得由立院提出藍提反戒嚴反廢死公投 擬21日逕付二讀朱立倫：反戒嚴反廢死公投是否綁罷免不是重點
李進勇
死亡連署逾千份掀議 李進勇：地方戶政查對非常精準罷免是否可募款？李進勇：主管部門正草擬適度規範
立法院
大法官提名出爐 藍：嚴謹審查找出最適任人選廢止憲法法庭法官人數限制公投提案 中選會將辦聽證
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：