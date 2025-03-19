加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中母女逛誠品480遭誤報偷竊 4警員申誡處分
首頁 / 政治

藍提反戒嚴反廢死公投 擬21日逕付二讀

2025/3/19 11:38（3/19 12:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨推反廢死、反戒嚴公投，對於是否將於21日立法院會中逕付二讀，國民黨團書記長王鴻薇19日表示，目前國民黨團是準備要在院會中直接處理，也會尋求民眾黨團的支持。中央社記者王承中攝 114年3月19日
國民黨推反廢死、反戒嚴公投，對於是否將於21日立法院會中逕付二讀，國民黨團書記長王鴻薇19日表示，目前國民黨團是準備要在院會中直接處理，也會尋求民眾黨團的支持。中央社記者王承中攝 114年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程。對於當天是否會將公投案逕付二讀，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，目前國民黨團準備要在院會中直接處理，也會尋求民眾黨團的支持。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投。立法院程序委員會18日開會，排定21日至25日院會議程，經表決後交院會處理。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，關於這2項公投案，會在21日的院會提案，列為討論案。

針對21日立法院院會，國民黨立法院黨團今天發布甲級動員，通知國民黨立委當天穿著白色長袖外套，於上午10時進入議場，確實配合黨團運作。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於21日院會是否會將2項公投案逕付二讀，王鴻薇今天在立法院受訪表示，目前國民黨團是準備要在院會中直接處理。

媒體詢問，是否會尋求民眾黨立法院黨團的支持，王鴻薇指出，這次所提的2項公投案會尋求立法院提出，可預見民進黨一定會全力阻擋，所以國民黨團一定會希望得到民眾黨團的支持，這是無庸置疑的。（編輯：張若瑤）1140319

#公投
#王鴻薇
#國民黨團
#民眾黨
#民眾黨團
#立法院
#國民黨
延伸閱讀
藍推反戒嚴反廢死公投 綠：荒謬公投加速公民運動國民黨擬拋兩公投 柯建銘批把台灣人當3歲小孩騙民進黨啟動下鄉宣講 國民黨抓緊民生議題說服選民
立法院
民調同意罷免高於不同意 徐巧芯：更激起鬥志童子賢：綠能核能不偏廢 核電可替台灣省下N千億
王鴻薇
藍提反戒嚴反廢死公投 王鴻薇：3/21院會列討論案總統拋恢復軍事審判 藍質疑：現在是否進入戰時
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：