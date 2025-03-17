藍推反戒嚴反廢死公投 綠：荒謬公投加速公民運動

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（中央社記者葉素萍台北17日電）國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投。民進黨發言人吳崢今天說，為鬥而鬥的荒謬公投，勢必只會激起社會更大的反彈，「為公民運動添柴加火的，正是總加速師朱立倫」。

吳崢透過臉書發文表示，朱立倫今天把國民黨立委找來排排站，宣布國民黨要推出反戒嚴、反廢死2項公投。但不分黨派民眾應該都覺得滿頭問號，「死刑有被宣告違憲嗎？沒有。戒嚴還能辦公投嗎？根本沒有戒嚴。」

他質疑，國民黨紮這兩尊稻草人，拚命對著空氣猛揮拳；這2場盲動、師出無名的公投案，暴露朱立倫面對風起雲湧公民運動的慌張與手足無措。

吳崢說，過去一年，朱立倫放任全台灣最親共的政治人物傅崐萁挾持國民黨團暴衝，除了杯葛政府，沒有思想、沒有方向，連藍營內部都忍不住怒噴「史上戰力最弱」。

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吳崢表示，上個月，朱立倫才大張旗鼓說要「民生優先」、「民生會期」、「不分區別鬧事」，現在又要勞師動眾針對不存在的戒嚴和廢死發動公投，前後矛盾、自我打臉，難怪國民黨內部怨聲四起。

他說，當全台灣人民都對武統網紅侵門踏戶，鼓吹戰爭的言論感到憤怒時，朱立倫還在反對總統賴清德強化國安措施，還在繼續聲援武統，說政府侵害言論自由。這樣認知錯亂、胳臂向外彎的行為，不會被廣大的台灣人民接受。為鬥而鬥的荒謬公投，勢必只會激起社會更大的反彈，「為公民運動添柴加火的，正是總加速師朱立倫」。（編輯：蘇志宗）1140317