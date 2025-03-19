民眾黨宣講3/23板橋登場 黃國昌：拆穿綠謊言

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（中央社記者郭建伸台北19日電）民眾黨啟動「人民要當家」全台宣講，首場23日於板橋登場，第二場將於30日在新竹舉辦。民眾黨主席黃國昌今天表示，宣講目的不是處理民進黨的大罷免，而是政府的違法亂紀，盼藉由全台宣講拆穿謊言。

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，民眾黨日前拋出將啟動「人民要當家」下鄉巡迴宣講。黃國昌今天偕民眾黨秘書長周榆修及黨部主管舉行黨政聯繫會議後記者會，並公布23日宣講活動規劃。

黃國昌表示，今天黨政會議很多與會者關心北院審理的「剴剴案」，兒少權益是民眾黨重視的價值，也是立法院推動法案目標，民眾黨將持續關注；另一方面，前黨主席柯文哲遭起訴後將於明天開庭，民眾黨將到場關心進度，並捍衛每個人在司法程序上接受公平審判的權利。

根據民眾黨規劃，23日宣講位於新北市板橋站前路鄰新府路，除了有黨團三長輪番上陣，還會邀請社會賢達到場；當天將發放6款「真相折頁」DM，主題包含超思雞蛋弊案、新竹棒球場弊案、濫用就業安定基金、台電撥補慘賠真相、詐騙橫行與詐團落跑等，而黃國昌將邀請到場民眾一起擔任「民主派報員」發送DM，訴求全民一起撥亂反正。

媒體詢問，全台宣講預計辦幾場，是否會鎖定國民黨立委被罷免機會高的區域。黃國昌表示，「人民要當家」第二場宣講預計3月30日於新竹天公壇舉行，接下來將繼續在中部、南部、東部宣講，宣講主要目的不是處理民進黨的大罷免，而是民進黨政府的違法亂紀，盼藉此拆穿民進黨謊言。

媒體詢問，27日將南下與國民黨立委同台宣講，未來是否可能兩黨一起合作宣講。

黃國昌表示，對國民黨舉辦全台宣講樂觀其成，在野黨監督執政黨分進合擊，有關27日南下宣講，因為國民黨立委柯志恩與他是好朋友，之前曾一起舉行運動產業發展條例的公聽會，這次柯志恩邀請他參加，他欣然同意。他強調，讓更多人知道民進黨的貪腐，有助台灣正向發展。

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媒體也詢問，目前尚未有民進黨立委通過罷免第一階段連署，未來民眾黨是否可能跟藍營合作。黃國昌表示，中選會審核結果出爐後，相信當初站出來的公民團體在第二階段會有積極作為，到時具體行動由公民團體說明。

對於民進黨今天通過成立「2026選舉前期策略小組」，黃國昌表示，民眾黨尊重民進黨的政治議程設定，他要提醒總統賴清德，不要忘記民進黨是執政黨，民眾真正關心的是施政表現。（編輯：謝佳珍）1140319