綠：黨公職服務處轉為民主連署站 代收罷免連署書

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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨秘書長林右昌今天偕同民進黨全國各地方黨部主委召開記者會，宣布即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，保障公民權利能正當行使。

民進黨下午召開地方黨部主委會議，會後召開記者會，林右昌與地方黨部主委舉牌「民主連署站」，同聲高呼「為公民加油、為台灣出力」。

林右昌表示，近來看到公民團體與志工個人，被國民黨嚴重的行政干擾、刁難行徑，包括遭到騷擾、恐嚇與暴力威脅；支持連署的店家被國民黨執政縣市針對性地施壓，查消防、衛生、勞檢；公民團體依法申請場地，卻申請不到或者申請到了又被臨時無故取消等情事。

林右昌說，對於人民自主發起的罷免行動，民進黨一貫立場就是完全尊重公民團體的主體性，並提供必要的協助和支援。民進黨做為台灣民主的第一品牌，對於守護民主的基本權利與公民團體的人身安全責無旁貸。此時此刻，當看到已有這麼多干擾民主運作的惡劣狀況，必須挺身而出，守護民主與公民。

林右昌指出，今天民進黨全國各縣市主委會議做成決議，要求所有黨公職，做到以下5項工作。第一、即日起，民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處轉化為挺公民的民主連署站；第二、協助招募及訓練志工；第三、維護公民行動不被侵擾；第四、協助文宣擴散；第五、協助後勤及行政作業。

林右昌強調，此時此刻必須挺身而出，守護公民及民主的行為，共同一起「為公民加油、為台灣出力」。

媒體追問，民進黨先前對罷免態度保留，今天此舉是否意謂要傾全黨之力幫公民團體衝第二階段連署。

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林右昌說，民進黨一貫立場是尊重公民團體的主體性，站在協助與支援的角度，公民團體才是主體，因為現在公民團體在各地碰到非常多干擾、刁難，這都是反民主狀況，為了守護台灣的民主，也保護公民團體的人身安全，必須有相對應作為。

另外，民進黨舉辦8場「人民是頭家」政策宣講會，目前已進行台中場、桃園場，原本規劃22日要舉辦花蓮場、台北場，不過，黨內人士透露，22日要集中火力在花蓮場，台北場延至4月13日，原訂3月28日舉辦的新竹場，也調整至4月12日。（編輯：謝佳珍）1140319