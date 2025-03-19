藍推兩公投 黃國昌：有助人民表達意見都樂觀其成

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（中央社記者郭建伸台北19日電）國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，外界關注民眾黨態度。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨有自己的政治議程，另一個在野黨提出的公投題目，若有助人民實際表達意見、行使國家主人權利，民眾黨都樂觀其成。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程。對於當天是否會將公投案逕付二讀，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，目前國民黨團準備要在院會中直接處理，也會尋求民眾黨團的支持。

黃國昌今天偕民眾黨秘書長周榆修及黨部主管舉行黨政聯繫會議後記者會，除公布接下來全台宣講活動外，也接受媒體訪問。

媒體詢問，國民黨團擬於21日立法院會將公投案提逕付二讀，民眾黨團是否會支持，若屆時民進黨團阻擋，黨團是否會投同意票。

黃國昌表示，有關公投時程，國民黨團若在21日將公投案提交到院會，逕付二讀後將進入協商冷凍期1個月，所以公投案實際進度，可能遠比外界想像慢非常多。

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黃國昌表示，他有稍微看一下這兩項公投主文，民眾黨認為，公投主文跟內容是非常多台灣人民心聲，應反映人民真實意志，若人民是頭家，過去擁抱公投、把公投當神主牌的民進黨到底在怕什麼，怎麼會怕成這樣。

黃國昌表示，接下來的公投議題，民眾黨會提出政治議程設定，與此同時，另外一個在野黨提出的公投題目，若有助於人民實際表達意見、真正行使當國家主人的權利，民眾黨都樂觀其成。（編輯：翟思嘉）1140319