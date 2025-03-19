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朱立倫：反戒嚴反廢死公投是否綁罷免不是重點

2025/3/19 15:37（3/19 15:58 更新）
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國民黨19日下午召開中常會，由黨主席朱立倫（圖）主持會議。 中央社記者謝佳璋攝 114年3月19日
國民黨19日下午召開中常會，由黨主席朱立倫（圖）主持會議。 中央社記者謝佳璋攝 114年3月19日
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（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，黨主席朱立倫今天說，公投有沒有與罷免互綁不是重點，而是要讓民眾表達反對實質廢死的意見；對於總統賴清德提出形同準戰爭、準戒嚴的「賴17條」，也必須讓民眾表達意見，這才是真正的民主。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投。立法院程序委員會18日開會，排定21日至25日院會議程，經表決後交院會處理。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，民進黨創黨以來，追求台獨、廢核、廢死3大目標，賴總統去年當選後，就想在任期內完成這3大目標；民進黨去年透過大法官會議解釋，規定所有死刑判決必須由法官一致決定，被社會公認已實質廢死，在今年5月全面廢核後，又可以很高興的完成廢核目標。

朱立倫指出，從故總統李登輝時代就結束的兩岸敵對關係，在賴總統宣布中國大陸是敵對境外勢力後，又重新恢復敵對，讓兩岸關係從過去的和平交流，轉為敵對關係，「賴17條」目的就是要管制任何的兩岸交流，讓兩岸回到敵對關係。

朱立倫也說，國防部公布2027年為兩岸戰爭最高風險，要進行漢光相關演習，這是過去從沒有出現過的時間點，看來這就是賴總統的時間表，也就是台灣必須背水一戰，實現台獨的最後目標。

朱立倫強調，台灣民主碰到了最大的危機，所有有識之士都在呼籲，必須用更大的民主，讓民眾來決定未來，公投有沒有與罷免互綁不是重點，而是要讓民眾表達反對實質廢死的意見，對於廢核議題，則必須在立法院透過修法，表達國民黨希望不缺電，核電必須是目前基載能源的一環。

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朱立倫強調，對於賴總統要發動的準戰爭、準戒嚴而延續的「賴17條」，也必須讓民眾表達意見，這才是真正最大的民主，而非由執政者甚至是獨裁者，決定兩岸進入敵對的準戰爭關係。

此外，朱立倫說，民進黨近日宣布立法院本會期為國安會期，要討論政治、國安，把台灣帶入準戰爭的情況，目的就是要實現台獨目標，並打擊在野黨、發動大罷免，但國民黨要嚴正宣示，國民黨立法院黨團幹部會堅定目標，以民為本、以民為念，推動還錢於民、還假於民，並推動各項民生法案。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140319

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